Tiene 75 años, padece cáncer y necesita que le autoricen la medicación para seguir con su tratamiento

martes, 4 de abril de 2023 16:14

Hace 26 años, a Clara Arrieta le descubrieron cáncer de mama. Le sacaron la mama derecha, estuvo un tiempo con quimioterapia y radioterapia. Años después, siguió con el tratamiento a través de pastillas. Luego, comenzó con una tos los informes arrojaron que tenía una metástasis de cáncer de mama en la pleura del pulmón derecho. Se cumplirán dos meses desde que la mujer sigue esperando que desde PAMI le autorice la medicación.

La mujer de 75 años fue por las oficinas de PAMI para entregar el informe, sin embargo, no recibió la atención que esperaba. “Pasaron dos semanas y no tenían noticias de la medicación”, sostuvo la hija de Clara Arrieta, Ivana Vila, a Diario La Provincia SJ. Llamaron al 138 (PAMI Escucha) y les informaron que no estaba autorizada la medicación porque desde las oficinas no mandaron los informes correspondientes.

Los profesionales le recetaron Palbociclib y Letrozol, para que Clara siguiera adelante con su tratamiento. Su hija sostuvo que los medicamentos se los autorizan cada tres meses. En ese lapso tiene que hacerse tomografías, análisis y tumoral. En marzo, Clara se hizo todos los estudios correspondientes, el médico le entregó el formulario, se los entregaron a PAMI para que los envíen a Buenos Aires para que autoricen la mediación.

Ante la falta de respuestas, Clara fue nuevamente por las oficinas de PAMI para consultar por el estado de su mediación y le dijeron que no habían enviado los informes, ya que aparentemente se les extraviaron.

Se van a cumplir dos meses del pedido de la medicación. “Hasta que se lo autorizan, luego, lo tenemos que llevar a la farmacia Cuyo, se demoran 15 días en traer la medicación desde Buenos Aires. Ya hace un mes y medio que no está tomando los medicamentos. Ella a eso lo tiene que tomar todos los días”, sostuvo.

Y agregó que todas las veces padecen esta situación. “Llamamos a PAMI para preguntar qué porqué no lo autorizan y no saben explicar los motivos”, subrayó. Y afirmó que les gustaría hablar con alguna autoridad que los oriente y les ayude a conseguir a solucionar el problema. “Mi mamá necesita tomar la medicación”, comentó.

La mujer lleva todos los papeles necesarios para que le autoricen la medicación, pero el panorama sigue siendo incierto. “Hace 26 años que está luchando contra esto y que le pase algo por la ineficiencia del personal es injusto”, subrayó. Hace cinco años que toma esta medicación y en reiteradas oportunidades tuvieron que pasar por este panorama, sin embargo, no con tanto tiempo sin la medicación como sucedió en estos meses.

“Estamos en la espera para ver si alguien toma cartas en el asusto”, destacó la mujer. Y resaltó que pensaron en comprarle la medicación, pero el costo es muy elevado. Ivana resaltó que necesitan una respuesta urgente, ya que la medicación es de suma importancia para el bienestar de su madre.