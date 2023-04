Estiman que en dos meses comienzan los primeros trabajos en el megabarrio de IPV en Santa Lucía

martes, 4 de abril de 2023 07:33

En este primer semestre empezarán los primeros trabajos de uno de los grandes barrios planificados por IPV en San Juan. Se trata del barrio El Andén, en Santa Lucía, que tendrá 389 viviendas y en el que se reubicará a las familias censadas del asentamiento Pedro Echagüe, que está en frente del terreno elegido.

"Avanzamos con los estudios del costo del barrio y estimamos que, para tramitar y firmar la no objeción financiera tendremos plazos de al menos dos o tres meses más. Con el convenio firmado, se reciben los primeros fondos y empezamos a trabajar en la construcción", explicó a Diario La Provincia SJ, el director de IPV Marcelo Yornet.

Detalló que "se planificó la urbanización e infraestructura y una empresa podría iniciar con los primeros trabajos en un mes más. El objetivo es tener todo listo para iniciar la construcción de las casas"

Acerca de lo anunciado por el gobernador Sergio Uñac, en la Legislatura Provincial, sobre inversión para viviendas para este año, Yornet destacó que "esto redunda en un aumento de mano de obra, mayor venta y recirculación de materiales, más el proceso económico. En San Juan, hay más de 5000 viviendas en construcción y por año, se entrega la mitad. Se ha logrado mucho y se mantiene el ritmo con nuevos proyectos".

Mientras que, antes que comience la veda electoral, expresó que se entregará este miércoles un barrio en 25 de Mayo, de 72 viviendas y "analizamos sumar un barrio en Albardón"

Sobre el nuevo barrio

Tras la aprobación administrativa al proyecto, el Gobierno Nacional prevé destinar más de $3.854 millones a través del Programa Federal Casa Propia.

El director de IPV, Marcelo Yornet detalló a principios de marzo en radio Sarmiento "teniendo la no objeción técnica vamos hacia la no objeción financiera que es con una oferta económica. El barrio estará construido por dos empresas diferentes que se organizarán en dos sectores. Tenemos que llevar las ofertas y una vez que se tenga la no objeción financiera, se firma el convenio y vamos a poder iniciar la obra. Esto va a llevar un tiempo pero estamos avanzando".

Se señaló que demorarán un año y medio para la concreción y la finalización del barrio. "Nosotros hicimos una compra del terreno enfrente de donde está el asentamiento para que no haya desarraigo. La gente seguirá en el mismo ámbito, con las mismas escuelas y centros de salud", marcó.

Sobre la relocalización, dijo que las familias fueron censadas. "La idea es que las mismas familias cuiden el lugar y que no permitan que se instalen nuevo grupos familiares. Ya tenemos una cantidad de familias relevadas y esos datos ya están. Si alguien amplió su familia, deberán ir a la misma casa", agregó.