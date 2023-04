El turismo de eventos también se potenciará en Semana Santa en San Juan

lunes, 3 de abril de 2023 20:34

En Semana Santa, el turismo de eventos dice presente en San Juan con una grilla más que atractiva y que incluye actividades de convocatoria nacional e internacional en departamentos aledaños y alejados del Gran San Juan.

En Calingasta se realizará una nueva edición de la "Fiesta de la Humita", el sábado 8 de abril y se extenderá de 10 a 20 hs. en la plaza Patricias Sanjuaninas. El director de Turismo, Heber Tapia señaló que habrá presentaciones de la academia de danzas "Virgen del Carmen" y "Añoranzas de mi tierra", artistas locales y los visitantes podrán disfrutar de un paseo de feriantes y artesanos. Además, se sumarán stands institucionales de Parques Nacionales y los observatorios astronómicos.

Por supuesto que la estrella será lo gastronómico con venta de humita en chala y a la olla. "La fiesta tiene espíritu folclórico y los turistas disfrutan de una día de mates y gastronomía. Al finalizar la fiesta, comenzarán las actividades religiosas", destacó.

En tanto, la convocatoria internacional viene de la mano del "Fly To Red- Red Bull King of the air Qualifier" que se desarrollará del 3 al 8 de abril en Cuesta del Viento, en Iglesia. La ocupación de alojamientos está copada por los participantes, equipos y fanáticos que llegan desde varios países para demostrar sus habilidades en kitesurf.

En el mismo departamento, lo folclórico tendrá su espacio con el "XXII Festival del Lazo, Doma y Folclore". Se trata de un encuentro socio cultural argentino-chileno que se concretará durante 7 y 8 de abril en Tudcum. Potenciarán el intercambio con el país vecino, gracias a la conectividad por el paso de Agua Negra.

Por su parte, Valle Fértil celebra su 235º aniversario del 5 al 8 de abril en el polideportivo Viviana Chávez, en la localidad de San Agustín. Los alojamientos están repletos para Semana Santa y sólo quedaba lugar en los campings. En la grilla de artistas figuran El Loco Amato, Omega, Inti Huama, entre otros.