Conoció las Islas Malvinas y le gustaría llevar a la pantalla la historia de excombatientes de Sarmiento

lunes, 3 de abril de 2023 18:44

Impactado por tomar contacto directo con la historia de la guerra que se mantiene en las Islas Malvinas, el sanjuanino Braian Espinoza sabe que todo lo que vivió es una experiencia que quiere compartir. Por eso, tras ser el único argentino que ganó el “Regional Falkland Student Competition”, un exigente concurso organizado por el Gobierno de las Islas Malvinas y las Embajadas Británicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, está "craneando" nuevos proyectos relacionados a la causa Malvinas. En ese camino, la historia de uno de sus tíos que es excombatiente lo llevó a pensar que podría poner en valor a los sarmientinos que lucharon por la Patria.

Braian, tiene 24 años, es de Sarmiento y posee un talento inquieto: realizador audiovisual y egresado de la ENERC, es además estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en Universidad de Congreso. "Mi tío fue uno del grupo de obreros que viajó a las Islas Georgias del Sur, a 1500 kilómetros al este de Malvinas, para desmantelar instalaciones balleneras abandonadas, en marzo de 1982. Este fue uno de los episodios previos al conflicto en Malvinas. Sus relatos desde el comienzo, con la partida a principios de marzo desde Río de la Plata en el Bahía Buen Suceso hasta su rescate como prisionero de uno de los buques británicos y su regreso al continente desde la Isla Ascensión, me parecían de película pero todo fue real", señaló Braian a Diario La Provincia SJ.

Cuando ganó el concurso, fue a contárselo a su tío, quien siempre le resaltó que Malvinas es una causa que une a los argentinos. "Siempre la tengo presente y desde muy chico vengo aprendiendo. Pero desde que empecé a escuchar y a comprender sus historias, lo que vivió y afrontó con casi la misma edad que yo, me sentí cautivado por querer estar ahí y seguir aprendiendo. Su primera reacción fue abrazarme y se emocionó, en ese momento fue directamente a encender su computadora y empezó a mostrarme las fotos de su viaje 34 años después a las Islas, fue en 2016 que volvió a pisar la emblemática tierra". Algunas de esas fotografías las compartió con este diario.

En primera persona

En su relato del viaje a las Islas, Braian expresa que "todavía recuerdo lo que sentí en el vuelo, que había despegado desde Río Gallegos, fue muy emotivo. Ver desde el cielo las Islas Malvinas me puso la piel de gallina. La visión desde la ventana era como la de los mapas que estudiaba en la escuela, en mi cabeza no podía asimilar que estaba ahí y pensaba en toda la historia que la envuelve: Luis Vernet, María Sáez de Vernet, el Gaucho Rivero, políticos, diplomáticos y principalmente en los héroes, compatriotas que dejaron todo en defensa de nuestra soberanía".

Agregó que "estar en Malvinas es muy fuerte y también doloroso pero me llevó a reflexionar mucho más sobre la importancia de amar y valorar lo que por derecho nos corresponde. Salir al mundo, explorarlo y aprender siempre fue mi sueño. Hace un año atrás no me imaginaba recorriendo las calles de Puerto Argentino, mojando mis pies en el Atlántico Sur o dejando un rosario en Darwin. Me siento afortunado de haber podido estar ahí, en nuestra tierra, la que 46 millones de argentinos y argentinas sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Conocer las Islas Malvinas, sentirlas y encontrarme con todo eso que veía por fotografías o mapas me causó muchas emociones y sensaciones, algunas veces eran extrañas y otras tan fuertes que no podía encontrarles un nombre, como el camino de ida al Cementerio argentino".

Allí le rindió homenaje a Julio Rubén Cao. "En 1982, Julio tenía 21 años y era maestro de la Escuela Nº 32 de Gregorio de Laferrere. La guerra lo encontró enseñando, cuando decidió ir como voluntario a las Islas Malvinas. Su pasión por la educación y la Patria es destacable por eso quise rendirle homenaje. Y agregó que "desde las Islas le escribió una carta a sus alumnos lamentando no haber podido despedirse. Dos meses después de su llegada, en Puerto Argentino, Julio encontró la muerte. En la lápida quise leer la carta pero se me hizo un nudo en la garganta. Una compatriota la leyó por mí".

Conmovido, Braian le dejó a Julio una banda argentina como la que usan los chicos para hacer la Promesa de Lealtad a la Bandera. En la tela le dejó un mensaje destacando que es un héroe.

Lo que viene

Haber conocido las Islas Malvinas, motivó a Braian a generar nuevos proyectos y por estos días, también compartió relatos de su viaje en su departamento.

"Por ahora, sigo reflexionando y procesando lo que viví pero claramente me siento comprometido con la causa y compartir lo que viví en cualquier espacio va a ser mi granito de arena. Me gustaría a futuro, con mis conocimientos en cine, poder generar contenido audiovisual en relación a la historia de mi tío y los combatientes del departamento Sarmiento para que sus voces queden registradas como material para las futuras generaciones", aseguró.

Además, resaltó la respuesta de la gente a lo que compartió de sus vivencias. "Fue una gran oportunidad para poder mostrar en las redes sociales no solamente el paisaje malvinero sino también sus singularidades y su increíble patrimonio natural. Recibí mensajes de personas de distintos puntos del país e inclusive de otras partes del mundo, la mayoría eran jóvenes, mi generación", agregó.