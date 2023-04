Una detallista cabaña alpina y el amor por el turismo rural se fusionan en "Días de Campo" en Médano de Oro

sábado, 29 de abril de 2023 19:24

Serenidad, naturaleza, campo y un contacto directo con la esencia de Médano de Oro. Eso es lo que ofrece "Días de Campo", un emprendimiento de turismo rural de una familia sanjuanina que transmite su amor por una localidad que tiene gran potencial en el rubro. Por ello, no se limitan a brindar alojamiento sino a vivir experiencias relacionadas con conocer sus circuitos, historia y bondades.

Una cabaña encantadora y un entorno único.

La vista desde el balcón de la cabaña.

Una de sus propietarias, Palmira Zapata contó a Diario La Provincia SJ que este proyecto vio la luz tras un año difícil pero en el que, confiados plenamente en su concepto, no dudaron en apostar hasta concretarlo. "El turismo rural es una de mis grandes pasiones", resaltó la licenciada en Turismo y docente de la carrera en la UNSJ. "Tras tener Humedales (restaurant de campo), hicimos un giro al alojamiento rural en el que queremos sumar para el Médano y darle un contexto de lo que es, precisamente, la ruralidad aquí. Siempre recalcamos que, al estar a 15 minutos de la ciudad, estamos en un lugar privilegiado".

Para ello, optaron por un diseño muy particular. "Es una estructura diferente porque se trata de una construcción tipo alpina, que si bien no es propia de San Juan, sabemos que es diferente, divertida y llama la atención. No queríamos una cabaña común", contó. Además, en el predio cuentan con una pileta que ya recibió a sus primeros visitantes en el verano con la propuesta de pasar el día. El resultado fue muy prometedor.

"Queremos seguir apostando a que se conozca Médano: sus bellezas, el clima y la gente, que es tan especial. Nos gusta darle el espacio a la naturaleza, lo sustentable y la protección del medio ambiente que siempre apoyamos y defendemos. Esta es un área protegida y siempre hemos insistido en el cuidado. Por eso, tenemos espacios especiales dentro del lugar para fomentar el cuidado del ambiente y de las especies que son características del lugar. Por eso, no solamente ofrecemos alojamiento sino también actividades turísticas como salidas y recorridas", agregó.

Palmira y su equipo apostarán por las caminatas rurales para sus huéspedes, un producto que ya probaron y funciona muy bien. Se realizan por la zona y se conoce a los productores agrícolas. También, tienen una propuesta de turismo cultural e histórica y las salidas al Cerrillo Barboza con caminatas. "Hay una variedad de productos y la idea es sumar a los emprendedores para armar un recorrido y lograr uno de los objetivos por los que tanto trabajamos: generar un polo turístico cercano a la ciudad orientado al turismo rural en San Juan, con sus características´. También haremos parte a la gastronomía", detalló.

Sobre la cabaña, está pensada para turistas de otras provincias o internacional y por supuesto, para los sanjuaninos que quieran desconectarse de la ciudad. "La idea es que disfruten la naturaleza y puedan estar en contacto con animales de granja. Para los chicos es toda una experiencia; muy positiva y natural. Se van a sentir relajados como en casa, más en silencio", dijo Palmira.

Pueden alojarse hasta 5 personas con opción a usar un sillón cama para sumar una persona más y tiene una cocina comedor muy cómoda y confortable. Además, está llena de detalles que remiten a la naturaleza, en su interior, y todo lo necesario para sentirse en casa. "Decimos que pueden venir sólo con la ropa; lo demás que necesiten lo tienen acá. Estamos muy atentos a ellos y a que vivan una experiencia diferente en una zona cerca del centro. Le hemos puesto todo el corazón a este emprendimiento", resaltó.