El cambio de vida del chef sanjuanino Mauricio Barón: "nunca es tarde"

sábado, 29 de abril de 2023 18:09

En enero de 2021, justo cuando San Juan sentía las consecuencias del terremoto, el querido chef Mauricio Barón tuvo una delicada descompensación y tuvo que ser internado. En ese momento, se generaron cadenas de oración por su recuperación y él mismo agradeció la preocupación. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida y tras emigrar a México por cuestiones laborales, empezó a cuidar más su salud y compartió en redes sociales su logro.

"LOS CAMBIOS EN LA VIDA SE DAN POR ALGO. YA 46 KG MENOS Y VAMOS POR MÁS.... CUIDANDO A MI CORAZÓN, CUIDANDO MI VIDA. NUNCA ES TARDE. SOLO LA VOLUNTAD PARA ESTAR MEJOR, SIN OPERACIONES, LLEVANDO UN COMPORTAMIENTO ÓPTIMO Y CUIDAR A LOS QUE UNO AMA", posteó Barón en Facebook con las clásicas foto del antes y el después. Recibió reacciones por cientos y más de 30 comentarios, a poco de publicarse.

Y agregó etiquetando a su familia: "VAMOSSSSS NENEEEE. GRACIAS A MI ESPOSA E HIJAS, SIN ELLAS SERÍA IMPOSIBLE. LAS AMO MUCHÍSIMO. GRACIASSSS TOTALESSSS"

Barón, actualmente, consolidó su carrera en México, donde deslumbró con la cocina argentina en la que no faltó su destreza al asador y hasta hizo semitas. "Se extraña muchísimo mi tierra sanjuanina y sobre todo mi familia. Si bien fue una decisión que se tomó en conjunto con mi esposa y mis hijas, está muy difícil la situación en la Argentina y no tengo que dejar escapar esta oportunidad que se me ha presentado y más a mi edad. Voy a estar un tiempo por acá en México", sentenció a Diario La Provincia SJ en una entrevista en 2021.