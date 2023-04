Murió Jesús Godoy, el sanjuanino que desafió la ceguera y cumplió su sueño de ser abogado y músico

domingo, 23 de abril de 2023 11:45

Para Narciso Jesús Godoy no habían limitaciones. Tras contagiarse de sarampión, había quedado ciego de niño pero eso no lo frenó jamás. Tal fue así que su buen desempeño como estudiante lo llevó a cumplir el sueño de estudiar Abogacía, gracias al apoyo económico de una empresa viñatera y recibirse en 1987. Tras estudiar en Córdoba, tuvo allí sus primeros trabajos y en San Juan supo ganarse su lugar. También, hizo su camino en la música y ganó amigos y público. Lamentablemente, este fin de semana, quienes lo admiraban y querían lo despidieron al conocerse su fallecimiento.

Mensajes cargados de cariño se multiplicaron en redes sociales. "Hoy (por este sábado) ha sido llamado a la casa del Padre mi querido amigo Narciso Jesús Godoy, abogado, padre de familia, artista, cantor y guitarrero, pero por sobre todo un gran amigo y mejor ser humano. Mi más sentido pésame a la familia del querido Dr. Narciso Jesús Godoy. Nunca olvidaré tu alto sentido de la amistad y la lealtad que cultivaste siempre. Duele el corazón, se fue el abogado, el cantor, el amigo, el papá que estaba agradecido de Dios!!! Hasta qué nos volvamos a encontrar amigo!!! Dale Señor el descanso eterno y brille para vos amigo Narciso Jesús Godoy Castro la luz que no tiene fin. Que tu alma por la infinita misericordia de Dios descanse en paz. Amén", posteó Omar Páez.

Mientras que desde Radio Diario Génesis se expresó: "El canto cuyano esta de luto. Se fue de gira Jesus Godoy, que Dios lo reciba en su gloria. Cuantos cumpleaños compartidos querido amigo. Hasta querido Doctor. El cielo se llenara de tu canto y tu guitarra. Q.E.P.D".

"Te llevó nomás el Señor al Cielo. Necesitaba alguien quien le cante tonadas. Estarás siempre en mi corazón. Descansa en paz. Narciso Jesús Godoy" escribió el usuario Búfalo de Cuyo.

Su sobrina Claudia Godoy Paredes le dedicó un sentido mensaje: "la vida, el destino, ya no sé qué es!? Nos vuelve a golpear. Te acabas de ir tío querido, Narciso Jesús Godoy a reunirte con tus hermanos, mi padre, los tíos, Ramón, Fernando y el abuelo . Allí a donde dicen que ya no se sufre más. Te voy a llevar siempre en mí. Gracias por todo lo que me enseñaste, por tus charlas y por tus consejos. Una vez más quedan planes en el aire. Querías y soñabas con venir con tu niño a conocer Florencia, Italia. Y obviamente a estar con nosotros. Tranquilo que Manu seguramente lo hará . Muchas gracias por simplemente estar!! Se te va a echar mucho en falta tío! Te voy a llevar siempre en mi . D. E. P. TIO".