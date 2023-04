El hallazgo de fósiles de invertebrados en La Rinconada, con potencial de ser geositio científico

domingo, 23 de abril de 2023 21:15

Esta semana se conoció el importante descubrimiento científico que un grupo de investigadores sanjuaninos alcanzó y que tiene relevancia mundial. Se trata del hallazgo de fósiles de animales marinos y plantas costeras en la localidad de La Rinconada, Pocito, llamados Graptolitos, que dan cuenta de la vida hace 425 millones de años en la Tierra.

Fernando Lopez, geólogo investigador de la UNSJ, contó que con un grupo de científicos, hace un año atrás, se adentraron a la zona estudiada por calle Aberastain y calle 15, en el barrio El Abanico, con el fin de realizar un estudio exploratorio, sin imaginar lo que allí conocerían.

"Encontramos fosilíferos, tomamos muestras porque no sabíamos muy bien qué eran y las trajimos al Museo de Ciencias Naturales. Un colega nos dijo que eran plantas bastante primitivas y le dejamos las muestras. Posteriormente me llamó y me contó que habían más cosas en esas lajas, entre ellas unos invertebrados marinos que ya están extintos, se llaman Graptolitos. El estudio de ellos permite determinar la edad de la roca", comenzó explicando Lopez, a Diario La Provincia SJ.

La importancia del logro tiene que ver con que esta área tiene gran potencial científico. El estudioso explicó que el ambiente donde se deposita esa roca es costero, dentro del mar y cerca de la costa, por lo que las posibilidades de fósiles allí son muy distintas a las que se pueden encontrar en rocas de Precordillera Central, por ejemplo.

En este marco, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, se están trabajando diferentes proyectos de Geoturismo, a partir de los cuales se analiza un nuevo geositio para visitar científicamente, con trekking orientado con cartelería en el área, en el cual este hallazgo podría estar incluido.

"Si se lo declarara geositio, eso ya lo protege, hay leyes que amparan el lugar y, aparte, lo deja abierto al conocimiento científico y de la comunidad, ya que de esa manera también lo pueden proteger", sostuvo. Y agregó: "Somos unos apasionados por los fósiles, varios de los autores del trabajo estamos en proceso de formación como investigadores haciendo un doctorado, por lo que, encontrar esto de fósiles que no se conocían de esta edad, es muy importante".

Entre sus características, está que un depósito nuevo de Graptolitos que no se conocían de esa edad, 425 millones de años, ya que estaban muy próximos a extinguirse y se suponía que para esa época ya no podían llegar a Sudamérica por aguas muy frías.

"Demostramos que hasta ese momento sí podían llegar y existían, eso es lo importante de La Rinconada. Para nosotros es increíble, estamos muy contentos, no lo podemos creer todavía y estamos agradecidos del interés y la difusión que tuvo", puntualizó Lopez.

Y finalizó: "Él área seguramente la vamos a seguir explorando ya que no solamente hemos encontrado estos fósiles sino otros más asociados que los vamos a trabajar con el tiempo. También queremos explorar la misma unidad en Pedernal, ese es el siguiente objetivo este año y el que viene".