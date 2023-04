Preocupación en el comercio sanjuanino: comenzaron las suspensiones de venta de algunos proveedores

viernes, 21 de abril de 2023 09:30

Este jueves, el dólar blue se disparó 9 pesos y marcó un nuevo máximo: 432 pesos. A partir de esto, se dispararon los alertas en distintos sectores y uno de los que ya sufrió sus repercusiones fue el del comercio. Es que tras llegar a esta cotización muchos proveedores suspendieron las ventas y con esto en el comercio de San Juan ya genera preocupación.

"Estamos muy preocupados porque ayer con la alta variabilidad del dólar, tuvimos la suspensión de la venta de proveedores. Estamos en un periodo de expectativa y entendemos que no para acá. Estamos sufriendo aumento de precios permanentes", explicó la presidenta del Centro Comercial de Capital, Laura Zinni, en Estación Claridad.

Luego agregó: "además de suspender las ventas por el dólar, nos preocupa y estamos a las expectativas, por cómo reaccionar. No saben cuánto va a valer el producto que venden. No es especulación sino que las importaciones no están liberadas, demoran entre 80 y 90 días y las expectativas de a cuánto va a estar el dólar ha hecho parar todo".

Zinni aclaró que el panorama de exponer los productos con precios del dólar, que ya se está dando en las grandes ciudades de la Argentina que tienen gran afluencia de turismo, por ahora no llega a San Juan. "En muchas ciudades con influencia extranjera lo están haciendo y como estrategia para absorber la venta de los turistas. Un comerciante en Buenos Aires daba la explicación y su comercio estaba centrado al turismo. Su expectativa de venta es el turista", aclaró.

Por otro lado, indicó que los proveedores venden el producto a un precio con cheque de pago a 30 días pero a los 30 días hacen el reajuste con la cotización del dólar del día. "En electrónica se vive día a día, cerras un presupuesto con el proveedor y mañana cambia el precio", lamentó.

Por ahora este panorama no ha generado desabastecimiento en sectores del comercio de San Juan pero sí destacó que "hay falta de productos porque están demoradas las aprobaciones de los comprobantes de importación y llevamos muchos meses de retraso pero esto viene de antes no es coyuntural de ahora".

Producto de todo esto es que ya hay "miedo" en el sector del comercio sanjuanino por la posibilidad de que se acentúen los cierres de locales. "En este mes, hemos visto que el consumo está dirigido a sectores básicos como alimentación, educación, salud, transporte y hasta hí llegamos. Alcanza para poco más. hay sectores de primera necesidad que empezamos a ver una caída pronunciada de la venta y no se si se van a poder sostenerse como indumentaria, calzado, marroquinería, regalería, decoración, bazar. En el comparativo de variación de venta es muy pronunciada la caída", explicó.

Zinni confesó que el sector espera y necesita "medidas urgentes" y "que se actúe rápidamente y eficientemente".