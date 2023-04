Mucho más que huevos de Pascua: la Copa del Mundo se metió en las propuestas para los sanjuaninos

domingo, 2 de abril de 2023 22:06

Pasaron más de tres meses desde que Argentina se consagró Campeón del Mundo pero la alegría nunca termina. Es por eso que, a pesar de que la Pascua no tiene nada que ver con el fútbol, este último se metió en la celebración religiosa. Distintos emprendedores ya ofrecen diferentes propuestas muy originales en chocolate para celebrar en estos días y son furor.

Tabletas con transfers, huevos rellenos con la bandera Argentina o con el exterior que simula la silueta del 10 y hasta la Copa América hecha chocolate forman parte de algunas de las opciones que se presentan a la venta por diferentes locales de pastelería y repostería local. ¿Los precios? de los más variados pero a muy buen precio a comparación de los industriales que pertenecen a reconocidas marcas.

Una de las propuestas que más llama la atención es la de Mi dulce rosa, repostería artesanal que ofrece en su abanico de propuestas, una Copa del Mundo realizada en chocolate rellena con confites y roclets. La misma luce dorada por afuera y tiene los detalles de la copa que levantó Lionel Messi con la Selección Argentina en diciembre pasado.

"La Copa Mundialista es furor, se vende mucho. Mide 18 centímetros y se hace también por pedido", explicó Sandra Montaña a Diario La Provincia SJ. Esta propuesta pesa 300 gramos y cuesta 1.500 pesos.

Además ofrece otras propuestas que son netamente de Pascua como los tradicionales huevos, los conejos y las paletas. Los huevos pueden ser faselados y cuentan con roclets en su interior. También propone a la venta un mix de bocados de Pascua en un frasco decorado con porcelana, a 1.500 pesos.

Por otro lado, Noelia Guzmán Pastelería Creativa ofrece combos de huevos con bombones, donas con temática de Pascua y las propuestas con el "espíritu de campeones". La pastelera no hace los huevos tradicionales con glasé sino que propone huevos temáticos y personalizados en función de lo que pida el comprador.

En función de la demanda, comenzó a hacer huevos y conejos con la temática de la Copa del Mundo y el resultado fue exitoso. Una de las más demandadas son las tabletas de galleta Oreo bañada en chocolate y con los motivos de Messi, el 10 y la bandera Argentina. Estos pesan 200 gramos y los ofrece a mil pesos o 2 por 1.800 pesos.

"La expectativa es que en cada casa haya un huevo mío y que me conozcan por el trabajo que hago. Le dedico muchas horas. Me encanta la pastelería y me gusta poner mi toque", expresó Noelia quien además ofrece el huevo de 600 gramos con la tradicional silueta de Messi mirando al cielo relleno con bombones, chocolatines, confites a 2.500 pesos.

Por otro lado, A Tu Boca Pastelería, siempre ofrece una gran variedad de propuestas para Pascua. "El año pasado tuvimos como furor los huevos rellenos pero más allá de regalar el clásico huevo está el dúo de huevos que son más chicos. Este año incorporamos el medio huevo relleno Campeón", explicaron Ana y Nicolás Martínez.

El huevo campeón consiste en una base de chocolate que en el interior tiene bizcochuelo celeste con chispas de chocolate blanco y chescake blanco, lo que permite simular la bandera Argentina cuando se parte. Además cuenta con las 3 estrellas en dorado con chocolate acompañado por un conejito, la copa y un corazón. La misma cuenta con un packing que lo hace muy atractivo para la vista del comprador.

Además ofrece los huevos tradicionales con originales diseños exteriores y los que son furor: los rellenos. Estos últimos se pueden armar a gusto del comprador (y por pedido) con chocolate blanco, semi-amargo o con leche rellenos con oreo, chocotorta, golosinero o frutos rojos. El medio huevo (de 15 cm) está a 2.900 pesos mientras que el huevo doble (dos de 12 cm) está a 4.200 pesos.

Otra propuesta no Mundialista pero muy sabrosa

No todo es Copa del Mundo en la propuesta que hacen los pasteleros sanjuaninos. Algunos remontan al sentido de la Pascua pero con diseños muy originales. Patricia Perona de Cositas ofrece los Huevos con transfer alusivos a estas fechas o los tradicionales medio huevos rellenos con chocotorta, ganache de chocolate con oreos, ganache blanco con frutilla o frambuesa; o crema oreo y dulce de leche. Los valores rondan de 2 mil a 2.500 pesos.

"El tema de los transfer lo vi en una página en Buenos Aires, lo implementé el año pasado y me fue muy bien. Lo probé y funcionó muchísimo en San Juan. Es accesible el precio y novedoso", explicó Patricia Perona.

Además ofrece la tableta de oreo bañada en chocolate blanco con la imagen de pascua. Eso se vende por unidad con un envase de un conejito. Además se puede armar las propuestas de acuerdo al presupuesto del cliente. "Mi expectativa es que se mejore al año pasado para ello los precios son accesibles porque se como está la situación hoy. Es para que nadie se quede sin su huevo", finalizó.