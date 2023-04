Es del Congo pero vive en San Juan y escribió un emotivo poema dedicado a Malvinas

domingo, 2 de abril de 2023 00:00

La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico que enfrentó a Argentina contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en 1982.

Para los argentinos, la Guerra de Malvinas fue un episodio traumático de la historia nacional que dejó una profunda marca en la sociedad y la cultura del país. La guerra despertó un fuerte sentimiento de patriotismo y unidad en los argentinos, pero también provocó una gran cantidad de sufrimiento, dolor y pérdida de vidas humanas. Muchas familias argentinas perdieron a seres queridos durante la guerra, y el impacto emocional y psicológico de la experiencia que todavía sigue al acecho, como hace 40 años.

Este dolor está tan presente que incluso impactó mucho a alguien que lleva relativamente poco tiempo en San Juan. Se trata del seminarista salesiano Johannes María Masumbuko Bahombwa, quien hace poco más de un año llegó a la provincia para hacer su misionado desde la República Democrática del Congo.

Es el menor de doce hermanos y el único religioso de su familia. Antes de recibir el llamado de Dios se imaginaba una vida como dibujante o tal vez poeta, ya que tiene un don natural para el arte. También lo tiene para los idiomas y es por ello que pese haberlo aprendido también a su llegada, Johannes se conmovió tanto con el padecimiento de los soldados en la guerra, que les escribió un sentido poema.

El dolor que trasciende fronteras

"Llegué a la Argentina en enero del 2022. En el Colegio Don Bosco, el 2 de abril, suelen hacer actos en honor a los veteranos de Malvinas y participé en cuatro de ellos. Me llamó la atención que todos estuviesen tan preocupados por la organización así que empecé a preguntar de qué se trataba", contó el religioso a Diario La Provincia SJ.

A las respuestas que esperaba las encontró en uno de esos eventos conmemorativos. "En el acto de la escuela secundaria el colegio invitó a un sacerdote salesiano que era capellán de los soldados en aquella época. Él vino acompañado por una banda del ejército argentino para tocar los instrumentos en el acto. Para mí fue muy fuerte a escuchar todos los discursos y la historia de esa guerra", agregó.

Más allá de su investigación, le costó entender por qué Inglaterra reclama esas islas como propias. "Me fui a hacer búsquedas en internet para conocer más de este conflicto. Cuando veía en el mapa la distancia que hay entre las Malvinas e Inglaterra me di cuenta de que esta porción de tierra es de Argentina. Compartí la pena con los argentinos porque para mí las Malvinas son argentinas porque es una parte de Argentina. Desde entonces me puse a escribir un poema", sentenció.

A continuación, la poesía en homenaje a los soldados y a sus familias:

Homenaje a los veteranos

Hoy, dos de abril las tropas argentinas

Desembarcaron en las islas Malvinas

Muchos soldados murieron en esa guerra

Que libró Argentina contra Inglaterra

Gloria y honor a todos los que combatieron

Paz eterna a las almas de los que murieron

Todo argentino debe conocer los hechos históricos

Que sucedieron en la lucha contra los británicos

La dictadura quiso ocultar la situación política

En verdad no estaba preparada la república

Para librar una guerra en aquella época

Hoy el reclamo se da de forma diplomática

Hoy es un día de memoria y de reflexión

Para los soldados que murieron por la nación

Ningún argentino ignora esa situación

Esa guerra causó un gran sufrimiento a la población

Aquel dos de abril quedó grabado en el corazón

La venganza hoy no es una opción

Descanso eterno a los que fueron llevados

Para defender la patria sin haber sido soldados

Si tuviera una linda voz, haría una canción

Homenaje a los soldados muertos por la nación

Acuérdate Argentina unida

Esa guerra fue más cruel que la corrida

Los pueblos que olvidan sus tradiciones

Pierden la conciencia de sus destinos

Estamos preparando para esta noche una marcha

Una manifestación pacífica sin lucha

Hasta los peces en el océano dicen

Que las islas Malvinas nos pertenecen

Recuérdense hijos argentinos

Que las Malvinas son argentinas

Hoy el dos de abril la memoria de los veteranos

Que cayeron en esa guerra de Malvinas

Argentina nunca pensaba tener enemigos

Todos sus vecinos siempre fueron sus amigos

¿Cuántos kilómetros hay entre Malvinas e Inglaterra?

Les aseguro que Malvinas es nuestra tierra

Esta porción de tierra es parte de la Argentina unida

Malvinas es nuestra tierra, nuestra tierra invadida

Johannes maría Masumbuko, sdb