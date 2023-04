Juan Diapolo, el "hacedor" de iglesias que sumó una obra emblemática en Villa Nueva

domingo, 16 de abril de 2023 10:57

Juan Diapolo es un nombre asociado en San Juan a la construcción "sacra". Tiene innumerables proyectos y ha sido diseñador y hacedor de capillas y templos en la provincia, no solamente de varios credos. Este sábado, otra de sus obras fue formalmente inaugurada: se trata de la capilla en honor a Nuestra Señora de Andacollo que albergará a una antiquísima imagen que llegó a Calingasta en 1921. Ahora, se viene otro proyecto para quien también fue autor del "Cristo de la Misericordia" en Calingasta y tiene que ver con el complejo dedicado a santo Cura Brochero, en Albardón.

La flamante capilla de Villa Nueva.

Juan charló con Diario La Provincia SJ momentos antes de ir a Villa Nueva: "el hilo conductor de este trabajo fue el Cristo de la Misericordia. A partir de ahí, me relacioné con los vecinos de Villa Nueva que ya tenían un anteproyecto de la capilla. Era pequeño y sencillo pero ellos necesitaban, además de una capilla, un lugar multipropósito para sus actividades. Por supuesto, que el motor era poder entronizar la imagen de la Virgen que los abuelos de don Pancho Vedia, habían traído de Chile a caballo. Cuando vi todo les dije: "¿se animan a que hagamos algo más arriesgado; algo mejor y que identifique al pueblo en su construcción y materiales?".

La respuesta fue más que positiva y contó para esta obra con un apoyo fundamental: la familia Huerta que tiene un aserradero en la localidad y son una importante fuente de trabajo allí. "Ellos donaron el terreno y los materiales para la capilla; como en su momento lo hicieron para la escuela y un dispensario. Además, la municipalidad puso la mano de obra. Celebro que el Estado, la actividad privada y la comunidad, unidos pueden lograr grandes cosas", señaló.

Sobre esta nueva capilla, Diapolo, que es un prolífico técnico constructor, además de viticultor y elaborador de jamones caseros, expresó que "el concepto fue insertarla en un bosque que había allí. Si bien se tuvieron que sacar árboles, la imaginación voló y no apunté a que el bosque se desmaterializara sino que se transformara ya que la madera fue parte de la construcción. Lo que más me atrapó fue el atrio y luego el altar".

Explicó que "es la primera iglesia doble propósito ya que se instalaron dos grandes puertas que resguardan el altar y con ello, queda el salón dispuesto para otras actividades que necesite la comunidad y para las que no tenían un lugar. Así no se profana la parte religiosa. Esa doble función es muy amplia y seguramente Dios estará contento cuando el hombre esté feliz de tener un lugar para reunirse. La gente está muy contenta".

Diapolo afirmó que, aunque el diseñar y coordinar la obra, lo llevó a hacer innumerables viajes a la zona, "lo hice con mucho placer y gusto porque la gente es buenísima. Una vez que ensamblamos, fuimos todos del mismo palo".

El "señor de las iglesias"

Diapolo se define como "un aficionado al arte sacro". "Tengo muchas obras porque he trabajado en el templo israelita, con los mormones e hice diseños para evangélicos. También he donado muchos diseños o ideas, más allá de trabajar por contratos. El arte sacro es complejo y no hay muchos especialistas y me fui volcando por vocación a este diseño. Gracias a Dios ya he podido concretar entre 8 a 10 capillas y monumentos y en total, tengo 85 obras públicas religiosas sólo en San Juan. Ni yo me lo creo", confesó.

Además, confiesa que ese tipo de construcciones tiene para él una motivación especial. "Cuando se encaran obras relacionadas a la fe, sea el culto que sea, uno sabe que cuando las termina por allí pasarán personas a pedir y a agradecer a Dios. Es una cuestión del alma que emociona tres veces más que inaugurar cualquier otro tipo de obras". En eso, contó que llevaba dos días sin dormir, ansioso por la inauguración de la capilla de Villa Nueva que ya integra el nuevo circuito de turismo religioso llamado "De los siete templos".

Sobre lo que viene, expresó que está muy conforme con el avance del proyecto para que El Salado, en Albardón tenga un espectacular complejo dedicado a Santo Cura Brochero. "Queremos hacer algo magnífico. Tuvimos la suerte de estar en Cura Brochero, en Córdoba, y ellos allá apuntan hacia Albardón como el segundo lugar emblemático del santo en el país. Tenemos el terreno, la municipalidad está colaborando en ello y junto a otra persona estoy trabajando en el proyecto para hacer algo convocante a los jóvenes. Es decir, queremos algo bien contemporáneo para que ellos sean parte de la devoción", detalló.

Diapolo se siente, además, cercano al santo argentino: "me veo en el espejo y me digo: cómo no haber sido como él como persona". Su labor fue interesante y digna de imitar ya que motivó trabajos, discutió con gobernantes y buscó reinsertar a personas que cometieron errores y los convirtió y apoyó. Eso es lo que debemos hacer nosotros".

Una fiesta que esperó más de 80 años

Este sábado todo fue emoción en la inauguración de la Capilla dedicada a la Virgen de Andacollo en Villa Nueva. Hubo un traslado en procesión de imágenes de la Virgen desde la casa de la familia Martínez.

Y el protagonista fue él: Pancho Vedia que, a sus 94 años, pudo ver cumplida la misión que le dieron sus abuelos. Custodiar la imagen de la Virgen de Andacollo, con pelo natural, que sus abuelos trajeron de Chile a Castaño en 1921.

Le habían pedido expresamente que la donara cuando se le construyera una capilla. Agradecido, fue parte del acto en el que se la entronizó y bendijo las instalaciones, en un acto que contó con autoridades municipales y todo el pueblo. Además, los danzantes de la Virgen dijeron presente con su baile para acompañar un día histórico para la comunidad.