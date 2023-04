Cumplirá el sueño de su esposo y encarará una misión solidaria para más de 40 familias en Valle Fértil

domingo, 16 de abril de 2023 08:43

Gachy Bianconi renació gracias a la solidaridad. Así definió su decisión de ayudar a quien lo necesita, en el momento que sea, después de atravesar duras pérdidas de seres queridos en poco tiempo. Entre ellos está su esposo que, al igual que ella, abrazaba la misión solidaria. Y es precisamente en mayo que ella y su grupo "Unidos x un sueño" quieren cumplir un propósito que él dejó pendiente: hacer una gran jornada solidaria en la localidad de Chucuma y de Baldes de Funes, en Valle Fértil.

"Estoy reenloquecida con esta misión que vamos a cumplir los próximos 27 y 28 de mayo. Queremos irnos un sábado para estar allá en la mañana temprano, descansar y después encarar viaje por una huella. Es que para llegar a Chucuma tenemos que encarar por un camino que está antes de la entrada a San Agustín y que se extiende por 10 kilómetros. En total, vamos a recorrer 208 kilómetros hasta Baldes de Funes y Chucuma", contó entusiasmada a Diario La Provincia SJ.

Para cumplir con la jornada solidaria, Gachy y los integrantes de su grupo, entre ellos sus hijos Cristian y Carlos, van a alojarse en la escuela de la localidad vallista "Fragata Presidente Sarmiento". "Queremos llegar a un promedio de 40 familias. Sabemos que viven muy distanciadas entre sí pero vamos a tratar de llegar al mayor número posible. Vamos a encontrarnos con ellos el domingo y ya hemos contactado a una persona allá que nos va a ayudar. En principio, queremos saber cuántos niños hay porque queremos llevarles calzado a todos. Lo mismo con la ropa y los juguetes. También estamos reuniendo golosinas y llevamos nuestros disfraces para hacer actividades divertidas", anticipó.

Con los sentimientos a flor de piel, Gachy confiesa que los recuerdos de su esposo la impulsan. "Esta idea la teníamos con mi marido. Viene de hace 8 a 10 años atrás. Lo conversamos con él y me decía: "¿sabés? Hay que ir a Chucuma, negra. Es muy lindo". Él fue con mi hijo mayor... Él siempre quiso hacer este viaje y cuando armé el grupo, siempre quise ir a Chucuma. Y bueno, justo me contacté con alguien que conoce y me dijo que es una localidad humilde, donde no reciben misiones como esta. Que no habían tenido festejo por Reyes, Papá Noel ni día del Niño realizados por otras personas o grupos. Lo que se hace es en la escuela, gracias a los maestros", detalló.

Destacó que "tenemos las pilas muy cargadas para esta misión, aunque me conmuevo mucho con los recuerdos pero sé que mi marido me va a ayudar, desde donde esté. Va a estar con nosotros y quiero llevar muchas cosas para entregarles. Además, vamos a hacerles desayuno, almuerzo y merienda para compartir. También, trataré de disfrutar de este sueño y de la gente todo lo que pueda". Para poder trasladar todo lo que se reúna, un sanjuanino sumará un camión para esta misión tan especial.

Quienes quieran colaborar, este es el listado para sumar aportes y también están a la venta números para un sorteo. Estos son los datos: