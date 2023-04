Ley de Alcohol Cero: con su testimonio de tragedias viales, sanjuaninos llegarán a los senadores

martes, 11 de abril de 2023 12:21

Este miércoles 12, todo el colectivo integrado por asociaciones de familiares y víctimas de siniestros viales de todo el país llegarán al Congreso Nacional para exigir el tratamiento de la ley "Alcoholemia 0 al volante". Entre ellos, habrá sanjuaninos que, con su testimonio, llegarán a legisladores para plantear la necesidad de la normativa que ha dividido aguas entre los representantes, debido a la posición del sector vitivinícola y bodeguero, sobre todo.

"Vamos a estar presentes en el Senado y a reunirnos con algunos legisladores y les expondremos la realidad misma. Uno de los integrantes de la Asociación que va con nosotros, Roberto Jofré, perdió a su nieto, a su hijo y tres miembros más de su familia estuvieron en terapia intensiva tras un choque causado por alcohol al volante. Esta ley tiene que salir. Todo lo que hemos hecho y hacemos está fundado en nuestro testimonio de vida y en la urgencia que el gobierno de turno, no importa quién esté, tome acción y trabajemos en conjunto. Esta situación no discrimina a nadie: desde el pobre al más poderoso pueden morir en un siniestro vial", expresó a Diario La Provincia SJ, Guillermo Chirino, referente y fundador de la Asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza".

Con su participación, junto a decena de asociaciones de todo el país, esperan que los senadores den quórum y se trate finalmente el proyecto que viene postergado.

Remarcó que "esta es una lucha de 20 años de familiares de víctimas. Esta ley va a salvar vidas y eso está comprobado; no es algo caprichoso. En los lugares en los que se aplicó Alcoholemia Cero al volante bajan los índices de muertes. San Juan no queda exenta de esta realidad y lo que han sido los meses de febrero y marzo, lamentablemente hemos tenido 1 muerto cada 2 o 3 días. Los índices son altos y las estadísticas también dicen que cada 4 siniestros viales que ocurren, 1 tuvo como factor el alcohol en sangre".

Chirino fue crítico al destacar que el tema no es eje en las políticas públicas. "Lamentablemente no hay una política de Estado y leyes que aborden esta realidad. Parece que no tuviera sentido trabajarla o implementar todos los recursos necesarios para que hayan campañas publicitarias o un proyecto integral. Esta no deja de ser una pandemia vial. Y hasta que las leyes se modifiquen y los que estamos involucrados en este tema, trabajemos de lleno, vamos camino a integrar las estadísticas".