Inflación en alimentos: advierten que en San Juan aumentó el consumo de "aceite suelto"

martes, 11 de abril de 2023 11:22

La inflación golpea los bolsillos de las familias que se ven obligadas a buscar estrategias y "rebuscárselas" para poder alimentarse. En relevamientos de precios y hábitos de consumo, "Amas de Casa del País" destacaron que en San Juan, está aumentando la venta de aceite comestible "suelto".

"En los almacenes de barrio, la gente puede llevar su botella y compra lo que puede de aceite, Está tan caro que optan por consumirlo así y con $150 a $200 pueden tener ese producto necesario para cocinar. Van racionando todo lo que pueden. En estas acciones se nota cómo la situación económica va desmejorando. Son detalles que hacen al todo", expresó Laura Vera, referente de la organización, en radio Colón.

Resaltó que las familias "comen cada vez peor porque acuden a harinas y fideos para poder saciar el hambre pero no tienen una dieta nutritiva porque no les alcanza. Antes de recurría a la verdura, pero está muy cara; ya no es opción de ahorro. Lo mismo pasa con el pollo, que aumentó 9 veces en el mes de marzo".

Sobre la venta de aceite "fraccionado", Vera expresó que los clientes "no buscan marcas sino contar con el alimento. Se compra al día, lo que se puede y no hay que desconocer esto. Por su parte, los almaceneros responden a lo que le pide la gente. Si lo venden suelto es porque hay personas que compran así".

Hizo un raconto de los precios actuales del aceite y por presentaciones de 900cc. a 1 litro pueden rondar los $900, en oferta. Desde esa base, los valores pueden pasar los $2000, en diferentes variedades (mezcla o girasol) y presentaciones. "Hay diferencias abismales de precios entre comercios y por departamentos. La especulación se nota, muchas veces, entre cuadras en el mismo barrio", dijo.