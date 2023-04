"Mi viejo siempre quiso entrar a la casa y no pudo": Alexis el sanjuanino que quiere ir a GH

sábado, 1 de abril de 2023 00:00

Gran Hermano, para su edición 2023 que comenzaría en la segunda mitad del año, no deja de sumar videos pertenecientes a los casting de miles de personas en todo el país, con el objetivo de formar parte del reality más exitoso que se emite por Telefe.

En este marco, el sanjuanino Alexis Espinoza, creador de contenido y jugador de básquet, también se sumó a la ola de videos por el casting de GH, y usó las redes sociales para darse a conocer en busca de que "Big" lo llame.

"Me gustaría entrar a la casa porque quisiera hacer reír a la casa, para transmitir esa buena energía de mis viejos. También me gustaría porque nunca entró un sanjuanino a Gran Hermano y me gustaría ser el primero", aseguró en Tik Tok.

El joven se grabó desde la sala de una casa y detalló la cantidad de seguidores que tiene en diferentes redes sociales, demostrando ser un verdadero influencer.

"Mi viejo siempre quiso entrar a la casa y nunca tuvo la oportunidad. Un mensaje para Gran Hermano, a ver si se pone las pilas y mete a un sanjuanino, tantas ediciones y nunca vi un sanjuanino", cerró.

MIRÁ SU VIDEO HACIENDO CLICK ACÁ