Relocalización de asentamientos en Santa Lucía: el nuevo barrio estaría listo en un año y medio

jueves, 9 de marzo de 2023 11:01

Este miércoles se conoció que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti entregó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, la autorización administrativa para avanzar con la construcción de 389 viviendas en el departamento Santa Lucía. Para ello, el Gobierno Nacional prevé destinar más de $3.854 millones a través del Programa Federal Casa Propia. La nueva obra se trata del barrio "El Andén" para las familias de los asentamientos Pedro Echagüe que ya fueron censadas. Son 389 viviendas en total.

El director de IPV, Marcelo Yornet detalló en radio Sarmiento "teniendo la no objeción técnica vamos hacia la no objeción financiera que es con una oferta económica. El barrio estará construido por dos empresas diferentes que se organizarán en dos sectores. Tenemos que llevar las ofertas y una vez que se tenga la no objeción financiera, se firma el convenio y vamos a poder iniciar la obra. Esto va a llevar un tiempo pero estamos avanzando".

Se señaló que demorarán un año y medio para la concreción y la finalización del barrio. "Nosotros hicimos una compra del terreno enfrente de donde está el asentamiento para que no haya desarraigo. La gente seguirá en el mismo ámbito, con las mismas escuelas y centros de salud", marcó.

Sobre la relocalización, dijo que las familias fueron censadas. "La idea es que las mismas familias cuiden el lugar y que no permitan que se instalen nuevo grupos familiares. Ya tenemos una cantidad de familias relevadas y esos datos ya están. Si alguien amplió su familia, deberán ir a la misma casa", agregó.