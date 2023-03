Fernando Aballay, el entomólogo sanjuanino que lidera el equipo de peritos clave para descubrir asesinatos

jueves, 9 de marzo de 2023 06:51

Hay profesiones que causan curiosidad y sin dudas la de entomólogos es una de ésas. En palabras simples, se dedican a analizar los insectos que se reproducen junto a los cadáveres y es a través de ellos que pueden determinar informaciones básicas que se tornan en pruebas fundamentales, sobre todo en casos de homicidios.

Para ser más precisos, se dedican a la investigación de los ciclos biológicos e identificación molecular de entomofauna cadavérica de importancia forense en la estimación de intervalos post-mortem, en cadáveres humanos y animales. Este equipo de científicos es liderado por el Dr. en Entomología Fernando Aballay y desarrolla prácticas en distintos puntos de la provincia y del país para recolectar más información.

El profesor Fernando Murúa (izq) junto al Dr. Fernando Aballay.

"Lo que hacemos es estudiar los ciclos de vida de los insectos, huevo, larva, pupa y posteriormente emergencia del adulto en función de variables como la temperatura, la humedad, la presión, etc. Esto nos permite dar un tiempo de desarrollo de ese insecto y conociéndolo se puede determinar por ejemplo cuándo llegó un cadáver a cierto lugar, si estuvo encerrado o no. Esto da una información que permite, en los casos judiciales, focalizar la investigación judicial en un periodo específico de tiempo y en algunos casos, también de lugar. El trabajo principal es descifrar el mensaje que te brindan los insectos en un cadáver", detalló el especialista en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Tras recibirse de Técnico y posteriormente de Licenciado en Biología en San Juan, ganó una beca que le permitió realizar experimentos de descomposición con cadáveres de cerdo en Mendoza. Más adelante, completó su doctorado en Ciencias Básicas y Aplicadas en la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires). Ahora, para poder afrontar estas investigaciones, trabaja en conjunto entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan y el CONICET.

“Principalmente me focalicé en una temática poco conocida que son las claves taxonómicas que nos permiten determinar algunas familias de insectos, cuáles son las especies. Entonces, cuando llega el cadáver, al conocer la biología, podemos realizar diferencias entomológicas forenses”, agregó. A varias de estas investigaciones no las realiza solo, sino con un grupo de doctorandos. "El licenciado Fernando Jofré está estudiando cuáles son las especies que están presentes en diferentes ambientes como son los urbanos, los rurales y los naturales".

Profesionales de la Biología, algunos en camino a su doctorado, estudian el comportamiento de los insectos en distintos biomas.

La idea es seguir generando conocimiento para poder hacer evaluaciones más precisas en caso de que la Justicia lo necesite. “La Licenciada Ana Romina Cortez está realizando su tesis doctoral con estudios de estratificación, es decir que está estudiando los insectos que están debajo del cuerpo en descomposición en diferentes niveles. Hasta el momento hay grandes dudas en la tecnología forense con respecto a los ambientes áridos ya que los cuerpos se secan rápidamente. Por eso no podemos , resaltó Aballay.

Ayudar a la Justicia a resolver crímenes

El principal objetivo de estas investigaciones el de servir de ayuda a la sociedad para desentrañar algún crimen. Si bien todavía no están colaborando con el Ministerio Público Fiscal de San Juan, sí lo hacen con el de Mendoza.

"Permanentemente me convocan de la vecina provincia en donde he realizado más de 190 pericias, algunas de ellas de casos muy mediáticos. Incluso ahora estamos trabajando en dos pericias", señaló destacando: "también he declarado ante el Tribunal de Justicia por los informes que he presentado sobre determinadas pericias entomológicas. El dinero que ingresa por esas pericias se destina a los experimentos". La clave para poder hacer peritajes precisos es el riguroso estudio del comportamiento de los insectos en distintas zonas de la provincia y del país.

El trabajo de estos investigadores va de la mano con el de los antropólogos. "Los antropólogos arqueólogos se basan en modelos realizados sobre cientos de cadáveres humanos para dar el tiempo de muerte y esto data de fines de los 90s. Hace poco tuvimos un caso en el que ellos decían que siguiendo este modelo, por las condiciones en las que estaba, el cuerpo tenía entre cuatro a cinco meses; nosotros dijimos que tenía 15 días y generó controversia. Nosotros teníamos razón según la fecha de desaparición de la víctima", sentenció.