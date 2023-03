Sanjuanino se fue a España y se volvió viral por el emocionante regalo de despedida de su abuela

lunes, 6 de marzo de 2023 13:00

Casi 400 mil personas se han emocionado con la historia de un sanjuanino en TikTok. Es que un joven ingeniero decidió compartir en su red social uno de los últimos regalos que recibió antes de dejar la provincia para radicarse en España: un recetario escrito en puño y letra por su abuela.

Se llama Juan Ignacio Palomas, tiene 28 años, es ingeniero industrial, profesión que ejerce desde hace unos tres años y si bien es muy unido a su familia, decidió que era tiempo de probar suerte en el viejo continente, pero se fue con un pedacito de su amada abuela Naty.

“Entre 2018 y 2019 tuve la oportunidad de vivir en Francia gracias a una beca de intercambio que gané. Así que viví, estudié y trabajé allá durante ese tiempo. Al regresar, terminé mis estudios y comencé a trabajar pero siempre me quedaron las ganas de volver y estar en Europa un tiempo más largo, ya no como estudiante sino trabajando de lo mío. Además, quería volver específicamente a España, para conectar con mis raíces, con su cultura, su gastronomía”, contó el también tiktoker en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Al igual que a millones de personas a lo largo del mundo, la llegada del covid revolucionó sus planes. “Lo poco que había conocido de España en mi tiempo en Europa me había parecido fascinante y quería experimentarlo. Vino la pandemia y eso retrasó el plan, el contexto no era el ideal y a eso se sumó posteriormente la guerra. El tiempo siguió pasando, el anhelo seguía y la situación actual del país fue el empujón final para decidirme a cumplir ese deseo”, agregó.

Lo más difícil de emigrar

Sin dudas, en lo que coinciden la mayoría de los migrantes es que lo más difícil es dejar a sus afectos. En el caso de Juan Ignacio, va a extrañar a sobremanera a una persona muy especial su abuela Naty. “Ella decidió hace un par de años empezar a escribir sus comidas (a pedido de toda la familia) para entregarle un cuaderno a cada nieto. El primer cuaderno fue entregado hace ya un año a mi primo Martín (25) que se fue a vivir en febrero 2021 a Dinamarca. El segundo cuaderno me tocó a mí y los otros dos cuadernos (para mi hermana Julieta y mi primo Gonzalo) están en producción”.

Esta es la portada del tesoro más grande que Juan Ignacio llevó en su valija hacia España.

Una portada con su foto, una dedicatoria conmovedora y una serie de clásicas recetas de su puño y letra fueron los ingredientes que hicieron lagrimear a miles de personas de todo el mundo. “Mi abuela se quebró la muñeca en 2022 y su recuperación hizo que la escritura de los cuadernos tardara más, ya que ella misma quería hacerlo, que fuera de su puño y letra. Respecto a las recetas, son sus clásicas, algunas de comidas simples como un budín y hasta comidas más complejas como pipitoria, arroz con pollo, los ñoquis de papas, etc.”.

La entrega del recetario fue muy emotiva. “Al cuaderno me lo entregó el domingo 26 de febrero, día en el que se reunió toda mi familia para despedirme con un rico asado. Ya sabía que se avecinaba ese regalo pero al tenerlo en mis manos fui consciente de la increíble reliquia que estaba teniendo y me pareció algo lindo para mostrar. Me parecía algo no tan común y de mucha ternura. Armé el video en TikTok y mientras lo hacía lloré de la emoción (por eso al final del mismo aparezco lagrimeando)”.

Abuela tecnológica

Sus ocho décadas no son impedimento para que Naty siga en contacto con sus nietos a través de las redes y está encantada con ser conocida en TikTok. “Mi abuela y yo quedamos sorprendidos con la repercusión que tuvo y ella me pidió que ahora haga sus recetas y le filme para mostrárselo (esto es algo que además mucha gente pidió en los comentarios). Al día de hoy ella se mete todos los días a ver el video y se sorprende y entretiene leyendo los lindos comentarios que le han dejado desde distintos países”, confesó Juani.

Al tener ya dos de sus nietos viviendo en el exterior le parecía fundamental seguir en contacto y para eso se tenía que amigar con los medios actuales. “Se re maneja con la tecnología, tiene Instagram, Whatsapp y ahora Tiktok. La tecnología es para ella una compañía y le encanta porque a través de las redes sigue la vida de sus nietos, hijos y demás familiares. Sin dudas es algo extraordinario de este momento que vive el mundo, el poder estar conectados y sentirnos más cerca a pesar de la distancia. Mi abuela a pesar de que me ha dicho que va a extrañarme está contenta con lo que estoy haciendo, me anima a ir por mis sueños”, sentenció.