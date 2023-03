Gripe aviar: por el cierre de las exportaciones creen que bajaría el precio de los pollos en San Juan

lunes, 6 de marzo de 2023 09:02

El cierre de las exportaciones de pollo, aplicado por el Gobierno Nacional ante los casos de gripe aviar, podría desencadenar una sobre-oferta en el mercado de Argentina. En San Juan ya especulan con la posibilidad de que esto baje el precio de los pollos en la provincia. Así lo indicó Guillermo García de la empresa productora Huevos yemita, quien explicó que esto es de esperar por el escenario que se está marcando en los últimos días.

"En el sector de pollos habrá una sobreoferta del producto para el mercado interno. Al sacar el producto de la exportación habrá una caída de precios importante", explicó el productor en radio Estación Claridad y aclaró que la incidencia de la gripe aviar en Argentina es minúscula y no justifica la medida tomada por el Gobierno Nacional. Sin embargo reconoció que "los países que van a recibir no quieren recibir hasta tanto no vengan y certifiquen que no hay gripe aviar".

En este escenario aclaró que está más complicado, con casos de gripe aviar, Uruguay y Chile pero no así Brasil que decidió eliminar todos los animales de corral caseros "porque ahí está el contagio", "en los animales no vacunados".

"Habrá una caída del precio del pollo", apuntó de manera contundente subrayando que "la Argentina exporta una cantidad importante de pollo, no así de huevo. Brasil es el segundo exportador mundial. Todo va al mercado de Oriente. Ellos certifican todos los países de Arabia, certifican la faena".

Esta medida impactaría en el precio del pollo pero no de los huevos. "Con la producción de huevo venimos retrasados con el precio en función de la inflación. El precio subió porque se bajó la cantidad de animales de postura en Argentina. Acá se tiene alrededor de 40 millones de ponedoras y se bajó 25% la producción para poder elevar el precio porque sino no se puede trabajar. Con esto de la Soja 2013 que sacó Massa, los precios del cereal se fueron por las nubes", lamentó.