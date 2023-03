Jardines maternales: en San Juan la cuota ronda entre los 13 mil a 15 mil pesos

domingo, 5 de marzo de 2023 22:01

Los jardines maternales buscan repuntar la demanda en este 2023. La actividad comenzó baja, pero tienen expectativas que comience a reactivarse. Gemina Maratta de Recrearte afirmó que ellos nunca cierran las puertas al público y que trabajan todo el año.

“La actividad arrancó poco más dura que el año pasado, los padres esperan acomodarse un poco para empezar a mandar a los niños al jardín. No arranca la época fuerte, se activa un poco más adelante. Es cuestión de tiempo, ya arrancaremos a full, viene complicada la actividad”, sostuvo la referente en el tema a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que como empresarias también el panorama es complejo. “No podemos tener grandes aumentos en las cuotas y sube un montón. Los alquileres están caros, sumado a los materiales, es muy difícil llevar un equilibrio entre la inflación y las cuotas. No tenemos apoyo de ningún ministerio es 100 por ciento privado, se nota este año un panorama complicado”, destacó Maratta. El valor de la cuota ronda entre los 13 mil a 15 mil pesos mensuales y comprende todos los días, cuatro horas diarias.

Por otro lado, destacó que no tuvieron una suma considerable en el costo de las cuotas. “Para los padres les parece un montón, pero para nosotros no llega a ser lo que necesitamos para sostenerlo en óptimas condiciones al jardín. La verdad que es complicado porque se comparan con una cuota de escuela y no es lo mismo porque no pertenecemos al gobierno, no tenemos ningún tipo de ayuda”, detalló Gemina.

La profesional sostuvo que el panorama es complicado y con la nueva ley de alquileres la situación empeoró. Sumado al mantenimiento del lugar todo se torna cuesta arriba. “Este año se notó la suba de todo. No podemos proyectar afectar las cuotas, porque es un problema”, sostuvo.

Destacó que no bajan los brazos y que será cuestión de tiempo para que la actividad vuelva a reactivarse. “El inicio de clases hace que se retrase un poco nuestro rubro. Somos instituciones que recibimos alumnos durante todo el año, es rotativo el alumnado”, destacó. Y agregó que, si bien el panorama es complejo, lo peor lo registraron durante la pandemia. “Somos optimistas, pero nos cuesta mucho”, resaltó.

Los meses con mayor demanda comprende desde marzo- abril, y lo que comprende posterior a las vacaciones de invierno.

Recrearte cuenta con 7 sucursales en Rivadavia, Desamparados, Capital y Santa Lucía.