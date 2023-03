UPD: Advierten que si no cumplen con lo permitido son consideradas fiestas clandestinas

sábado, 4 de marzo de 2023 09:40

Este fin de semana es el último que los estudiantes de nivel secundario de San Juan disfrutan de sus vacaciones, ya que, según el calendario escolar, el próximo lunes 6 de marzo inician las clases. En este marco, como años anteriores, alumnos de 6to que cursarán el último de secundaria, se prepararan para vivir el "Último primer día", más conocido como UPD.

Se trata de la celebración que los lleva a reunirse la noche anterior al comienzo de clases y que de a poco se fue perfeccionando hasta convertirse en un evento que en algunos casos llega a tener sonido, iluminación y hasta robot led en los servicios. Sin embargo, al tratarse de fiestas con jóvenes que en su mayoría son menores de edad, desde la Secretaría de Seguridad advirtieron que este tipo de celebraciones serán tomadas como cualquier otra fiesta clandestina si no hay mayores a cargo y se realizan en lugares no habilitados para esos fines.

"Se actúa como una fiesta clandestina más. Si es un lugar que no está habilitado se clausurará, se secuestrarán los equipos de sonido, bebidas alcohólicas si las hay. Si está todo bien, no hay problema. Que los padres les den la logística a los hijos y los dejen solos está prohibido porque no pueden estar los menores solos y con la presencia de alcohol", señaló el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, a Diario La Provincia SJ.

Según advirtió, en base a las características que se presenten en el evento, si no cumple con lo permitido, podrían intervenir el Juzgado de Menores o Juzgado de Faltas, según sea el caso.

"Los menores de edad pueden participar por ley de lo que se denomina matinee, que son los eventos en los que no hay alcohol, en lugares habilitados para tal fin y que no superen las 22 horas, salvo que sea una fiesta familiar, un cumpleaños de 15 en donde están los padres de los chicos y que hay un ambiente familiar", explicó Hernández.

Al respecto, dio un ejemplo de que si se denuncia un evento de características de una fiesta clandestina, si hay ruidos molestos, alcohol y demás, se interviene. "Si hay menores solos, los padres de esos menores van a ser infraccionados también", cerro el Subsecretario.