Crece entre las adolescentes sanjuaninas la tendencia de usar uñas largas ¡y hasta con piedras!

viernes, 31 de marzo de 2023 08:03

Comenzó siendo una moda para mujeres adultas que van a fiestas o eventos especiales. Sin embargo ahora crece entre las adolescentes sanjuaninas. El uso de uñas largas, esculpidas o "adornadas" forman parte de una moda que va creciendo en todo el país y que cada vez atrapa más a las nuevas generaciones.

"Es la onda que se está usando ahora. Todas quieren uñas largas. Me pasa que van chicas con las hijas y ellas dicen 'yo también quiero uñas largas'. Con solo ver a las madres ya quieren lo mismo", explicó Celina Neman de la estética Celina Neman Beatuy Lounge, a Diario La Provincia SJ, quien subrayó que la moda que hoy está destacándose es la Soft Gel, que se trata de tips fabricados con gel que cubren por completo la uña. Se adhieren con una base permanente especial y se curan con lámpara LED.

Éstas vienen de diferentes medidas, están las sumamente largas y que se usan en punta. "De ahí podes hacerlas más cortas o dejar los diseños largos, con muchas aplicaciones o strass. Entre las sanjuaninas se usan mucho las uñas más largas que vengan", destacó Celina.

En el mismo sentido se expresó Yamila Gavosto, de Bio Estética & Spa, quien subrayó que la moda de las uñas "viene hace muchísimo tiempo y está creciendo mucho más ahora". "El servicio de casting es lo que más elige las chicas. No es una esculpida ni permanente común sino que a las uñas propias se da un poco de largo y se fortalece. Es una capa de gel pero no es una uña esculpida", aclaró.

El servicio de uñas en San Juan cuesta de 1.500 a 3 mi pesos, dependiendo del largo y el diseño que se aplique.

Las adolescentes, la más interesadas

Si bien es una moda que atrae a mujeres de todas las edades, la tendencia entre adolescentes va en aumento. Paula, Valentina, Daniela, Chiara y Mia tienen entre 14 y 15 años de edad y van al mismo colegio. Las cinco usan uñas muy largas trabajadas con Soft Gel y aseguran que ya están tan acostumbradas. que no tienen problemas para escribir en los cuadernos ni hacer actividades.

"Siento que es una moda. Me hace sentirme más linda. Busco fotos en pinter y depende de lo que me guste, me las hago", explicó Paula a lo que Valentina agregó: "me hice las uñas porque iba a salir y estoy acostumbrada. Me las hice con una chica conocida y me gusta como se ven".

Daniela también se hizo las uñas porque tenía un evento, un cumpleaños. "Siempre tengo las uñas largas. La primera vez que me hice las esculpidas fue en septiembre. Luego mis uñas crecieron y me hice kapping sobre mi uña natural", explicó la joven.

Mia es la que tiene las uñas más complejas. Se colocó una piedra grande al medio de cada uña y asegura que no le molesta para nada. "A mi siempre me gustaron las uñas largas. Siempre usé las mias naturales y cuando pude empezar a ponerlas me gustó. Me gusta mucho ponerme piedras, lo extravagante y por eso empecé con esto", explicó subrayando que la opción que elije para las uñas surge de fotos, haciendo diseño y viendo propuestas en las redes.

En el mismo sentido se expresó Chiara quien empezó con la moda en el 2021 y apuesta a las piedras pero de forma más sencilla. "Desde el año pasado empecé a ponérmelas porque me gustaba. Antes me comía las uñas entonces empecé a colocarlas. Mi mamá me acompaña y me lleva el gusto. Mi familia me apoya", finalizó.