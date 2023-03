Rosario, la sanjuanina streamer que se postuló a GH: "Sé que si entro a la casa, lo gano"

jueves, 30 de marzo de 2023 00:00

Rosario Dubós es una joven sanjuanina de 21 años, streamer, que actualmente reside en Buenos Aires y es todo un personaje en redes sociales. Creadora de contenido, demostró ser extrovertida, divertida y tener todos los "condimentos" para entrar a Gran Hermano, por eso ya mandó su primer video (hacer click) como parte del casting.

La rubia contó que le gusta entretener y toda la vida hizo teatro. Al momento de describirse aseguró que es una chica transparente y observadora.

"Soy la persona con menos suerte en el mundo, literalmente me pasaron las mil y una, pero con lo que menos suerte tengo es con las relaciones. Tuve como ocho novios de los cuales siete me cagaron, al octavo lo cagué yo pero no importa. No me duran más de tres meses", dijo en el video que compartió en Tik Tok.

La rubia aseguró que le gusta mucho la música, en especial el rap y el trap, y eso es algo que en algún momento de su vida le gustaría hacer y crear. Además, se definió como una amante de la moda y dijo que si gana Gran Hermano una parte del dinero estaría destinada a crear su propia marca de ropa.

"Posta, sé que si entro a la casa de Gran Hermano, lo gano. No digo que va a ser fácil, pero sí que tengo todas las características para poder ganarlo. Sé que puedo ganarme al público, a mis compañeros", aseguró.