Panorama alentador: aumentó el interés de comerciantes que buscan alquilar en el microcentro sanjuanino

viernes, 3 de marzo de 2023 22:01

En comparación con años anteriores, el alquiler de comercios en la zona que comprende el microcentro sanjuanino repuntó considerablemente. Así lo confirmó Pablo Domínguez, presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, quien además destacó que Rivadavia, Rawson y Santa Lucía son otras de las zonas donde la actividad incrementó.

“Lo que refiere a alquileres comerciales sobre todo en la parte céntrica de la provincia hemos notado que repuntó. Si bien, desde el 2020 registramos una baja notable en lo que es peatonal y alrededores. En este 2023, se fue reactivando y se van ocupando aquellos locales que estaban vacíos”, sostuvo el referente en el tema, Pablo Domínguez, a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que este en este panorama positivo influyó mucho el ingreso de un nuevo centro comercial donde estaba Falabella. “Eso atrae más gente al microcentro”, subrayó. Y agregó que este repunte en la demanda, también se vio reflejado en inmediaciones de avenida Córdoba. “Ante veíamos esa dificultad, que en el microcentro había locales vacíos, ahora notamos que se fueron ocupando cada vez más”, subrayó.

El valor de un alquiler para un local de 100m2 ronda los 520 mil pesos y el de venta es de 180 millones de pesos en la zona del microcentro, Capital. El referente en el tema aseguró que “es un valor medio general de 100m2. Esto lo trabaja la comisión de estadísticas del Colegio Inmobiliario de San Juan”.

“Notamos un crecimiento en los departamentos de Rivadavia, Santa Lucia, Rawson. Los shopping y paseos también se notó. Eso fue creciendo y expandiendo en la parte comercial”, afirmó.

Por último, sostuvo que “la inflación que tenemos en alza es cada vez más alta y eso es lo dificulta también los incrementos en los alquileres tanto comerciales como habitacionales. Mientras no se resuelva el tema de la inflación en la parte comercial siempre va ser una dificultad. Si bien, se sigue reactivando el alquiler de locales eso no quita que dificulta el llevar adelante el negocio”. Y destacó que “desde nuestro sector tratamos de que el propietario no pierda tanto y que tampoco al inquilino le sea tan difícil de pagar, buscamos un punto medio. Se viene un año complicado en materia de alquileres”.