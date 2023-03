Apertura de Sporting en la peatonal: seleccionaron entre 50 y 60 empleados y esperan la pronta inauguración

viernes, 3 de marzo de 2023 10:05

Dentro del local donde por décadas funcionó Falabella en la peatonal de la ciudad de San Juan, trabajan a contrarreloj para la apertura de la firma Sporting, dedicada a la venta de artículos e indumentaria deportiva.

Según se confirmó desde el Sindicato Empleados de Comercio -SEC- se espera que la reapertura sea pronto, para la cual la firma ya contrató a más de 50 personas que serán empleados en el local.

"El gerente me comunicó que ya tienen las personas que van a trabajar, son entre 50 y 60, hemos visto los trabajos muy avanzados así que dentro de no mucho tiempo van a proceder a la inauguración del local (...) Dijeron que no tenían preferencias (en cuanto a edades) y que iban a ver las personas que pudieran reinsertarse laboralmente, por primera vez, y también mayores de 40 años", contó Mirna Moral del SEC, en diálogo con AM 1020.

Según le expresaron desde la firma, los empleados mayores de 40 años no sólo desarrollarán trabajos en niveles gerenciales sino en general, ya que se resaltará la experiencia.

"Son personas que en algún momento dejaron de trabajar en diferentes lugares, sobre todo en electrodomésticos, en el local de calle Tucumán y avenida Libertador", resaltó Moral.

Quienes lleguen a este local, sobre el que apostarán a que tenga mucha iluminación, se encontrarán con accesorios para todas las disciplinas deportivas desde fútbol y hockey hasta ciclismo y running, que tanto está de moda ahora en la provincia.

Además se encontrarán con propuestas en equipos deportivos para campamento y actividades al aire libre, con lo cual la variedad de exposición se espera que sea realmente atractiva para todos.