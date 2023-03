Elías Jácamo, el cantante sanjuanino que emocionó a Cristian Castro quiere estar en "Gran Hermano"

miércoles, 29 de marzo de 2023 14:40

El pasado mes de agosto, en Canta Conmigo Ahora, el big show del ElTrece conducido por Marcelo Tinelli, un sanjuanino se presentó e hizo vibrar al jurado con su interpretación. Se trataba de Elías Jácamo, quien llegó al gran escenario con una versión propia de "Azul" del propio Cristian Castro que estaba en el jurado. La interpretación terminó por emocionar al gran artista.

Aunque no ganó el concurso, Elías vuelve a apostar a regresar a la pantalla nacional y quiere hacerlo a través de "Gran Hermano". El cantante compartió su casting para el programa en TikTok y afirmó que el programa "lo necesita".

"Soy cantante amateur y compositor de mis propias canciones. Actualmente estoy trabajando de eso. Terminé los estudios Secundarios en 2018 pero... medio que no la terminé porque me quedaron materias. Me apasiona la música, me apasionan las cámaras y el arte... Me apasionan", dijo Elías, muy desenvuelto y carismático.

Confesó que "me presenté a todos los casting que ha hecho Telefe, El Trece y solamente quedé en uno. Hace algunos meses estuve en un programa muy conocido en ElTrece (Canta Conmigo Ahora) y tuve el lujazo de cantar con un grande (Cristian Castro). Después lo chequean".

Elías confía en que tiene todo para ser un "hermanito" para la próxima edición. "Tengo todos los condimentos para estar en esa casa. Soy autentico, chistoso, me gusta joder y a veces, tengo mis mambos. Soy muy frontal: si no me gusta algo te lo voy a decir. La Casa de Gran Hermano 2023 me necesita".