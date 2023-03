Deolinda, la sanjuanina que quiere entrar a Gran Hermano para ayudar a su familia

miércoles, 29 de marzo de 2023 22:25

Tiene 20 años, es de San Juan y sueña con ser parte de Gran Hermano en 2023. Por eso usó Tik Tok para difundir un primer video que la ayude a participar del casting presencial de reality de Telefe y vivir la experiencia que esta semana coronó a Marcos Ginocchio como el flamante ganador de la última edición.

Se trata de Deolinda Agüero, una joven que contó que tiene 10 hermanos y padece discapacidad que mencionó como enanismo. En esa red social se la vio picante describiéndose y aseguró que se inscribe porque "le gusta el puterío".

"Soy una chica tranquila pero si me sacan de quicio me encuentran. Me gustaría que me conozcan, me gustan las cámaras y que me conozcan como soy, como es llevar una vida así", dijo en Tik Tok.

La joven aseguró que le gusta salir, bailar, escuchar música y pasar tiempo con su familia. Además, destacó que le gusta tomar mates con sus hermanas.

"Si entraría sería yo misma, a la gente le mostraría mi forma de ser y si ganaría sería todo para mi familia, para ayudar a mis hermanos y a mis padres, que se lo merecen y siempre me sacaron adelante", cierra su video.

Mirá su video haciendo CLICK ACÁ