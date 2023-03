"Me veo dentro de la casa": Xiara, la influencer sanjuanina que quiere estar en "Gran Hermano"

lunes, 27 de marzo de 2023 20:27

Xiara Herazo, o más conocida como Re Provinciana, es la influencer sanjuanina que la rompió en la pandemia desde YouTube y hoy es furor en TikTok, además de tener su fandom en Instagram. La joven sanjuanina ahora va por más y quiere ingresar a la casa de "Gran Hermano", el reality éxito de Telefe que ya inició su nueva convocatoria.

A través de TikTok es que la joven compartió su video para el casting. Espontánea y divertida, hizo su CV para ser evaluada por la producción del programa. Contó que está viviendo en Mendoza porque está realizando el cursillo para la carrera de Medicina: "me veo más dentro de la casa de Gran Hermano, que dentro de la carrera", se sinceró.

"Soy muy extrovertida. Me encanta pasar el tiempo con gente y conocer gente nueva. Me divierte mucho pelear porque me encanta tener la razón", contó. Y entre sus datos random resaltó que es "híper laxa" con brazos y piernas y que cuando era más chica quería ser actriz y cantante.

Y recordó que "en algún momento de mi vida fui youtuber pero mis papás me dijeron: "flaca, traenos un título". Pero yo todavía no me rindo. Creo que soy una chica destinada a estar en cámaras". ¡A tener fe!