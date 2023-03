Le robaron la moto a un "delivery solidario" sanjuanino y pide ayuda para encontrarla

domingo, 26 de marzo de 2023 16:30

En diciembre de 2022, su historia se hizo viral por un gran acto solidario en vísperas de Año Nuevo y a 3 meses del hecho necesita de la ayuda de todos. Se trata de Leonardo Mercado, un sanjuanino que junto a su esposa, tienen un carro de comidas en Concepción y en las últimas horas sufrió el robo de su moto con la que trabaja y hace deliverys.

El hecho ocurrió en la esquina de calles General Acha y Juan Jufré, donde funciona "Un carro diferente", el nombre del emprendimiento gastronómico familiar.

"Nosotros cerramos el carro anoche, al rededor de las 2, y esta mañana cuando me levanté me di cuenta que la moto no estaba, me la sustrajeron del fondo de mi casa. Ya la denuncia está echa. Es una Honda Biz 110 color negro, dominio 281 EDE", contó preocupado Leonarlo, a Diario La Provincia SJ.

El joven reveló que ya radicó la denuncia en Comisaría 2da y ahora apela a la atención de los sanjuaninos que le puedan brindar datos para dar con su rodado así continuar trabajando.

Anteriormente, la historia de Leonarlo trascendió cuando con su familia decidieron que para las fiestas de Año Nuevo iban a regalar hamburguesas completas a las familias que no tenían nada para comer en la noche del 31 de diciembre. De esta manera, su labor solidaria y empática trascendió y los convirtió en queridos comerciantes de la zona

Sobre la moto que le robaron en las últimas horas, contó que "es mi único medio de transporte para comprar la mercadería y hacer delivery", por lo que agradece a los sanjuaninos que puedan ayudarlo a encontrarla.

Para cualquier dato, comunicarse con Leonarlo al 264 511 2195.