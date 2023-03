La mayoría de los niños viaja sin cinturón de seguridad en San Juan: se viene una innovadora campaña para concientizar

domingo, 26 de marzo de 2023 08:29

En la falda de adultos que viajan en asientos delanteros o traseros. Jugando a lo largo del asiento, sacando medio cuerpo por la ventanilla o asomados entre los dos asientos delanteros. Estas son algunas de las formas en las que viajan bebés y niños sanjuaninos en los autos, lo que generó especial preocupación y acción en la Dirección de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, dependiente de la secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan. Con estadísticas que provienen de relevamientos propios y de los controles que realiza la Policía de San Juan es que se planifica una interesante campaña de concientización.

"En lo que va del año, 5% de quienes iban en un auto participaron en un siniestro vial fatal y si bien esa cifra es baja, lo que nos preocupa es que vemos un mínimo uso del cinturón de seguridad en acompañantes y en asientos traseros, mucho más

bajo. Sólo el 7% lo usa y esto quiere decir que la mayoría de los niños viajan más desprotegidos en los autos. En este momento, estamos trabajando en un proyecto con pediatras para promover distintas acciones a través de sector privado y también el público, para mayor adhesión a los sistemas de retención infantil", explicó Carlos Romero Grezzi, director de Tránsito y Planteamiento de Movilidad, a Diario La Provincia SJ. En poco tiempo más se comenzará con acciones concretas para informar y concientizar a las familias.

Una infracción grave es conducir con niños en la falda. A nivel nacional se conocieron multas y penas graves para los conductores.

Acerca de las causas, reflexionó que si bien abunda información lo que no hay en nuestra provincia es adhesión al uso de cinturones de seguridad en todo el vehículo. "No utilizarlo en asientos traseros es una cuestión de cultura vial. Desde hace algunas décadas se viene hablando del cinturón de seguridad, pero hay personas desde 30 años hasta los adultos mayores que no tienen una adhesión al uso del cinturón. No es tanto la educación, ya que todos saben lo importante y necesario que es. Se trata de un tema de consciencia y cultura vial", destacó.

En ello, puntualizó que los niños quedan completamente vulnerables dentro del habitáculo y con riesgo de sufrir graves heridas y morir en un siniestro vial. "Eso se agrava mucho más y hay una necesidad de mayor conciencia cuando hablamos de los chicos. Es increíble que ellos, a esta altura, vayan tan desprotegidos en un vehículo, teniendo en cuenta que uno ve a la mamá o a un hermano, sosteniendo a un bebé en la falda. Piensan que ante un choque pueden llegar a contenerlos. Pero de acuerdo a estudios, un impacto a 50 km por hora se compara a una caída desde un tercer piso. Estas cuestiones solo se pueden seguir trabajando con operativos de concientización, educación y control. Eso es lo que intentamos articular con la Policía de San Juan", explicó.

Sin cinturón o sistema de retención, los niños pueden bajar ventanillas y exponerse a un siniestro vial, ya que no tienen percepción real del peligro.

En los operativos de control policial, se pondrá especial atención a la forma en la que se viaja en asientos traseros, remarcando que todos los pasajeros deben estar asegurados ya que los vehículos cuentan con sus cinturones instalados.

Además de esto, se avanza en una campaña en la que se sumará a profesionales de la salud que tienen un contacto frecuente con las familias: los pediatras. "El ministro de Gobierno, Alberto Hensel ya se reunió el año pasado con la Sociedad Argentina de Pediatría, filial San Juan por este tema. Promovió reuniones que tenían que ver con el plan de conducción segura, que impulsa el Ministerio. Nutrimos ese plan para ir llegando a diferentes sectores, como hicimos con los clubes en verano. Ahora, queremos apelar a las vinculaciones que ya se fueron gestionando desde el propio ministerio para llegar con un mensaje claro", destacó.

Destacaron que en los consultorios pediátricos, no se cuenta actualmente con información sobre sistemas de retención infantil, que incluyen sillas que responden a normas de seguridad para cada edad. "Nos parece importante dejar ahí un mensaje. Habrá acciones especiales con el sector privado y en el sector público, se tratará a través de una mesa especial que se conformó con el

Ministerio de Salud. Nos manifestaron inquietudes relacionadas con la falta de conocimiento sobre sillas, kilos, edades y homologaciones. Todo esto es importante aclararlo y ser agentes concientizadores del cuidado de la vida cuando se viaja con menores", explicó.