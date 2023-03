La comunidad salesiana de San Juan, conmovida por la muerte del querido padre Celestino

domingo, 26 de marzo de 2023 13:49

Los salesianos en San Juan despiden con la ternura del recuerdo al padre Celestino, quien falleció este sábado en Córdoba donde residía por el cuidado de su salud desde 2019. Estuvo más de 20 años en el Colegio Don Bosco y fue guía espiritual de generaciones de alumnos y sus familias. Cercano, carismático e incansable, era capaz de pasar más de 5 horas confesando fieles.

Su deceso fue confirmado a Diario La Provincia SJ por el seminarista Johannes María Masumbuko Bahombwa y ocurrió en una fecha especial para el santoral católico: este 25 de marzo se recordó la anunciación a la Virgen María por parte del ángel Gabriel.

El padre Celestino comenzó su carrera a los 12 años por incentivo de su madre y de un cura. Su carrera pastoral lo había llevado a recorrer el norte argentino. Luego llegó a San Juan, y estuvo al servicio de la comunidad de Don Bosco por más de 20 años. Diario La Provincia SJ lo entrevistó en 2016, en la previa de Semana Santa, cuando a sus 89 años encaraba una intensa jornada de confesiones de fieles.

"En estas Pascuas tenemos que encontrar a Jesús con el amor, con el amor al otro, ver la obra de Dios en los otros. La gente que se ha acercado en esta fecha a la Iglesia es buenísima, porque no importa si no vienen seguido o no, cuando vienen se les nota la bondad en el corazón, y eso es de buen cristiano. Llegué aquí hace 22 años, y los sanjuaninos son muy buenos. Tienen sus problemas como cualquier otro pero no son rebeldes. Hay mucho ambiente de piedad, la gente viene y reza su Via Crucis en calma, da gusto. "Soy feliz de hacer esto, sin duda es mi vocación. Me encanta ayudar a la gente, dar misa y la confesión, porque eso es lo que tranquiliza (y se señala el corazón)", contó en ese momento.

Resaltaba su vitalidad y había relatado que los jóvenes lo llenaban de vida, al igual que a su modelo Don Bosco. "Hay más sensibilidad, hay más cultura. Los jóvenes se siguen acercando a la Iglesia, quizás con algunos errores en su cabecita, pero se acercan y es muy importante. Me gusta mucho estar rodeado de jóvenes. Don Bosco se rodeaba de jóvenes y nosotros hacemos lo mismo. Ellos son terrenos vírgenes en donde uno puede sembrar, en cambio ya hay terrenos mucho más duros (se ríe)".

Textuales

La palabra del padre Celestino sobre Semana Santa: "En esta fecha queremos sembrar devoción al crucificado, amor a Cristo crucificado. Tenemos que aprender a llevar la cruz como lo hizo él, nosotros hacemos tonterías, la llevamos atravesada y entonces chocamos con todo (vuelve a reír)".