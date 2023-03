La Asociación Civil Autismo realizará una jornada de concientización para todos los sanjuaninos

sábado, 25 de marzo de 2023 16:18

“Llamémoslo por su nombre”. Ese es el lema de la próxima jornada que realizará la Asociación Civil Autismo San Juan el sábado 1 de abril, en la ampliación del Parque Oeste de Mayo, desde las 17.

Vale destacar que la actividad está pensada en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (2 de abril). Los focos que abordarán en la jornada serán varios, pero buscarán mostrar la realidad que viven las personas con esta condición y la importancia de llamarlos a cada uno por su nombre.

“Este año tenemos muchas actividades por hacer, una de ellas es el día más importante de las personas con autismo que es el 2 de abril. Vamos a realizar una actividad que se denominó Jornada Provincial de Concientización sobre el Autismo”, sostuvo Érica Godoy, referente de la Asociación, a Diario La Provincia SJ.

Además, destacó que el lema pone foco en cuatro ejes primordiales: visibilización, respeto, tolerancia e inclusión. En todo el mundo fue denominado así y el objetivo será que toda la provincia participe de esta actividad.

Actualmente, alrededor de 280 familias son las que integran la asociación y trabajan para esta actividad que es considerada de gran importancia. Godoy resaltó que habrá juegos para los chicos y este año trabajarán con los métodos Montessor, que permite que puedan desarrollar su inteligencia.

También, trabajarán en conjunto con la Dirección de Deporte, que acompañarán las actividades. Contarán con distintos puntos artísticos que enriquecerán la jornada. “La idea será concientizar y visibilizar sobre lo que es el autismo y que la sociedad conozca sobre el tema. En la comunidad no es visto, sino que al notar el comportamiento de las personas con autismo y se dan cuenta que tienen un trastorno del espectro”, comentó. Y agregó que “muchas veces las familias son juzgadas por el comportamiento de los chicos, pero no entienden que no es porque se porten mal, sino que es por una crisis que tiene esta condición”.

La mujer subrayó que son muchas las cosas por las que se deben seguir trabajando para lograr una verdadera inclusión. En el 2022 lucharon para que San Juan adhiera a la ley nacional de autismo, pero no tuvieron respuestas al respecto. “Seguiremos en la lucha este año”, comentó. La adhesión a la ley fue presentada en el 2019 por la diputada Nancy Picón. “Esperemos que salga”, contó la mujer.

Los puntos que aspiran conseguir con esta ley son: educación, diagnóstico precoz, capacitaciones a los docentes, equipos interdisciplinarios de apoyo en cuestiones educativas, apoyo terapéutico, vacantes en todos los niveles educativos y aceptación en centros recreativos y deportivos.

Llevan alrededor de un año y pocos meses trabajando con la asociación y son muchas las actividades que lograron concretar. “En este 2023, se trabajó muchísimo”, destacó. Y detalló que tienen pensado seguir trabajando con la metodología de charlas en cada uno de los departamentos con el objetivo claro: concientizar.

“Estamos pensando todo el tiempo en las actividades que podemos trabajar”, destacó Godoy. Y detalló que es amplio el cronograma que les espera. “Tenemos pautado con el Ministerio de Educación dar charlas a las escuelas”, resaltó.

La referente en el tema sostuvo que vienen trabajando con proteccionistas de animales y Parkinson San Juan en distintas actividades con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los integrantes, principalmente con los efectos que provoca la pirotecnia sonora.

La mujer destacó que todos los que deseen sumarse y participar de las actividades podrán hacerlo. Para más información:

-Instagram: asociacionautismosanjuan

- Facebook: asociación autismo san juan

- Referente del grupo: Érica Godoy 2645323197

Los sanjuaninos también queremos una Ley para personas con TEA