El master sommelier ubicó a San Juan en el mapa mundial del vino

El primer master sommelier de la Argentina, Pablo Braida, llegó a San Juan para conocer los valles vitivinícolas sanjuaninos, sus vinos y sus autores, agenda que tuvo su corolario en una reunión con 20 bodegueros y elaboradores de vino de autor, un logro del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico junto a la Cámara de Bodegueros de San Juan, organizado por Wines of Argentina.

De ese encuentro participó el gobernador, Sergio Uñac, y el ministro de Producción, Ariel Lucero.

“La impresión que me llevo de San Juan es muy buena. Me quedo con esta nueva energía de los productores más jóvenes, pequeños productores enfocados a la calidad. Me parece que la provincia tiene capacidad y potencial y puede llegar a hacer cosas muy interesantes. Ver esta sangre nueva, con energía y un enfoque distinto es una sorpresa agradable que me llevo”, dijo Braida.

Pablo Braida se ha convertido en una figura destacada en el mundo del vino, no solo por su título de master sommelier (que pocas personas logran en el mundo), sino por su impactante trayectoria en Europa y EEUU.

Su palabra hoy tiene peso propio en el sector a nivel internacional, por eso el grupo Wines of Argentina (WOFA) armó una agenda para Braida en las principales regiones vitivinícolas del país que incluyó a Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba, su ciudad natal.

“Gestionamos la llegada a San Juan de Pablo Braida y estamos incentivando la inclusión de más bodegas sanjuaninas al grupo de WOFA que realiza una importante tarea en la promoción de vinos en el exterior. San Juan ha logrado una gran evolución en sus vinos y Braida es un excelente embajador”, dijo Lucero.

Los elaboradores que pudieron compartir sus vinos con Braida valoraron el encuentro.

“La reunión con Pablo fue muy buena, muy productiva. Es muy bueno que personas con esa formación y con esa influencia puedan conocer lo que se está haciendo actualmente en San Juan en los distintos valles”, dijo Andrés Biscaisaque, de bodega Los Dragones.

Biscaisaque también destacó la interacción entre los privados y el Estado. “Es muy provechosa la experiencia; que se generen estos espacios está muy bueno, porque no solo nos reunimos los productores, que muchas veces es difícil poder coordinar para juntarnos y hablar de nuestras problemáticas y proyectos, como también de las ventajas que tenemos en San Juan; sino que también se busque un objetivo común de trabajo, cada uno con su personalidad, pero alineados y con buena onda. Y que además que el Estado participe es muy bueno”, aseguró.

Para Biscaisaque, estas experiencias deberían repetirse con otros personajes influyentes en el mundo del vino.

También presente en el encuentro, Felipe Azcona, de Elefante Wines, comentó que San Juan pasó de tener tres o cuatro bodegas inscriptas en WOFA a sumar hoy más de 20. “Eso quiere decir que vamos a estar participando en todos los programas de WOFA para difundir el vino argentino”.

Sobre Pablo Braida destacó que su título de master sommelier es “bastante difícil de obtener, hay menos de 200 personas en el mundo con ese título porque es un examen muy exigente. Al obtener este título, Pablo se convierte en una persona muy interesante para difundir el vino argentino y también para que nos cuente qué está pasando con el vino en Estados Unidos. Fue muy interesante para nosotros compartir un tiempo con él”.

La agenda

La idea era que Braida pudiera llevarse una imagen bastante completa de los vinos de San Juan. Estuvo en el Valle de Pedernal recorriendo una finca y después, en la bodega Graffigna Yanzón, probó algunos vinos.

Más tarde, en el restaurante Pa Pueblo pudo seguir probando vinos del Valle de Tulum y también del Valle de Calingasta, pero además se le brindó una propuesta gastronómica de excelencia con productos locales.

Al otro día visitó los valles de Ullum y Zonda probando sus mejores vinos producidos en una región que además tiene diferenciales desde el punto de vista turístico.

A medida que iba probando los vinos sanjuaninos, Braida iba tomando notas en su libreta. A veces los evaluadores de vinos ponen un puntaje, pero su trabajo de evaluación no lo comentó en forma particular con los autores.

“Sí nos habló sobre las tendencias que hay en Estados Unidos, qué vinos van bien y cuáles son los que tienen mejores posibilidades de exportar. Él se llevó un panorama de lo que está pasando en San Juan”, dijo Azcona.

También destacó que el circuito de Braida por el país no incluía a San Juan, pero era muy importante que la provincia, segunda productora de vinos de la Argentina, no se quedara afuera.

“Gracias a esta sinergia entre el Ministerio de Producción y los elaboradores logramos que Pablo se lleve Estados Unidos una visión de San Juan. Esto va a tener un impacto a mediano plazo”, señaló Azcona.

Los elaboradores saben que posicionarse en mercados exigentes de EEUU o Europa lleva mucho tiempo, pero es importante ganar ese espacio en función de las posibilidades de crecimiento y la estabilidad que significa poder diversificar y tener parte de los ingresos en exportaciones.

En general destacaron la unión que se está consolidando entre la Cámara de Bodegueros y los pequeños elaboradores en San Juan.

“Nos ha llevado tiempo a entender que la marca San Juan la tenemos que potenciar entre todos, que no competimos, al contrario, al estar en contacto nos hacemos mejores y eso está bueno. Cuando nos unimos van surgiendo otras cosas, por ejemplo, el Ministerio de Producción lanzó una línea de crédito para comprar expendedores de vino por copa, entonces dentro del grupo dijimos ‘Bueno, si vamos a comprar varios podemos pedir mejor precio’”, comentaron.

Los pequeños elaboradores iniciaron un movimiento que los llevó a destacar sus vinos de autor en la provincia y en el país.

“A nosotros nos gusta hablar del vino con identidad geográfica, vino que se elabora con una IG específica, Pedernal, Calingasta, Ullum, son vinos que tienen un sentido de origen, un sentido de donde viene su uva, se trata de expresar esa zona a través de su vino”.

Fuente: Prensa Gobierno