Sus padres desaparecieron en la dictadura y ellos mantienen vivo el recuerdo con actividades solidarias

viernes, 24 de marzo de 2023 08:29

Conocieron a sus padres a través del relato de sus seres queridos y ahora siguen sus pasos en la solidaridad. Los miembros de la agrupación H.I.J.O.S llevan un trabajo basado en la ayuda al prójimo que pocos conocen y que beneficia a los sectores más vulnerables.

Ellos perdieron a sus padres durante la última dictadura militar y muchos eran apenas unos bebés o niños cuando quedaron atravesados por la desgracia. El camino que les tocó transitar no fue fácil y se fortaleció gracias al apoyo de quiénes quedaron. Entre las cosas que supieron de ellos, que desaparecieron durante el proceso militar, estuvo el trabajo en las villas y la ayuda al otro.

"Se trata de reinvindicar la lucha de nuestros viejos es eso. Nuestros viejos estaban en la lucha ayudando en las villas. Por eso nosotros trabajamos mucho en merenderos", explicó Fernando Martínez, hijo de desaparecidos, a Diario La Provincia SJ.

El hombre es miembro de H.I.J.O.S y aseguró que no se trata del trabajo de uno u otro integrante sino de toda la agrupación que viene haciendo distintas actividades desde que ésta se conformó como tal allá por el 2001.

"Nosotros conseguimos, gestionamos con Gobierno ollas, cuchillos, bancos, jarras para ayudar a los merenderos para que tengan los instrumentos necesarios pero que son caros. Estos ayudan a dar una merienda a los chicos de manera diaria desde un lugar más o menos aceptables. Mientras podamos gestionar las cosas y ayudar lo hacemos", agregó subrayando que "en otros casos organizamos chocolates para el Día del Niño o fechas claves".

Un día clave

Este 24 de marzo llega para la Agrupación H.I.J.O.S como una fecha clave para reflexionar y educar a las nuevas generaciones. "No es un feriado para no ir a trabajar, sino que es un día para que se hable del tema porque mantener viva la memoria hace que no volvamos a repetir la historia de la dictadura. La importancia de esta fecha es fundamental", expresó Martínez subrayando: "siempre nuestra lucha es para que la muerte de nuestros viejos no haya sido en vano. Se trata de mantener viva la memoria para que sepan que pasó, para que no vuelva a pasar, que en la Argentina hay juicios contra los militares y este país es ejemplo en el mundo porque juzga a los militares".

Esta fecha es vivida por él de una forma muy especial. Es que perdió a sus padres, Irma Edith Parra Yakin y Jorge Elio Martínez, cuando apenas tenía cinco años de vida. "A nuestros viejos los hemos conocido por testimonios de sus amigos y compañeros. Vas reconstruyendo la historia con los familiares, vas hablando de lo que militaban. También con los compañeros de militancia de la época que siempre nos contaban lo que hacían. Así fui reconstruyendo la historia", explicó.

Irma Edith Parra Yakin era maestra y estudiaba psicopedagogía. Jorge Elio Martínez estudiaba Derecho. Ambos eran sanjuaninos, militaban en Montoneros y hacían trabajo social en los barrios del Gran San Juan. Ella se encontraba en Rosario cuando desapareció el 4 de noviembre de 1976. Sus restos fueron encontrados en el 2015 en una fosa común del cementerio de La Piedad, en Rosario. Su marido también desapareció poco meses después, el 3 de mayo de 1977, en La Plata. Sus restos aún no se sabe dónde están.

"Recuperé los restos de mi mamá en el 2015. A través del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se pudo recuperar y yo tener ahora los restos de mi vieja. No se sabe dónde están los restos de mi viejo. Los militares que podían hablar y decir donde están nunca abrieron la boca para decir dónde están los restos. Por más condena, nunca hubo un arrepentido que dijera 'están acá los restos de los desaparecidos'. Nunca tuvieron la delicadeza de decirlo", lamentó.

Este viernes es la marcha a las 17.30 con concentración en la plaza 25 de Mayo bajo el lema: "Para defender la democracia".