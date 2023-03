Sanjuanina tiene una enfermedad incurable y le robaron el celular con su historia clínica y tratamientos

viernes, 24 de marzo de 2023 17:30

Este jueves en la tarde noche, una joven sanjuanina fue víctima de la inseguridad cuando sufrió un asalto en una parada de colectivos en Capital, donde malvivientes la golpearon y le robaron el celular. Sin embargo, el hecho la perjudicó aún más ya que en el aparato la chica guardaba su historia clínica y contactos con médicos que la tratan por una enfermedad incurable.

El hecho sucedió alrededor de las 20:30 en la esquina de Avenida Libertador y Aberastain. Allí, Amira fue abordada por dos malvivientes que la agredieron y le robaron un celular Samsung A12 color negro con funda transparente, donde guardaba su historia clínica, tratamientos médicos y contactos con profesionales en Argentina y el extranjero.

"Mi hija tiene una enfermedad incurable, necesitamos que el teléfono aparezca, estos delincuentes tienen en sus manos la vida de mi hija. Ella en su desesperación y lo poco que pudo correr detrás de ellos les decía 'Por favor, devuélvanme el teléfono, tengo una enfermedad incurable y se están llevando parte de mi vida ahí'", contó Mariela Cuello, madre de la víctima, a Diario La Provincia SJ.

En ese contexto, la joven fue ayudada por una mujer que le prestó su celular para que diera aviso a su familia de lo que le había ocurrido. Según relató la mujer, la joven había comprado el celular con mucho esfuerzo y allí tenía sus estudios.

Posteriormente a ello, el padre de la joven con su hermana pudieron auxiliar a la víctima y radicar la denuncia en la Central de Policía. "Los delincuentes no pueden apagar el teléfono, se ve que reciben los mensajes que le mando, es he suplicado que devuelvan el teléfono donde está toda la historia clínica, todos los tratamientos e informes médicos de mi hija. Ella, no solamente tiene que luchar contra una enfermedad incurable sino con todo esto que está sucediendo", contó la mujer conmovida por la situación.

Y agregó: "Por favor ayúdennos, Amira necesita vivir, necesita estar bien, lo suplico como madre y como familia. No tengo para ofrecer una recompensa, todo es de la medicación y tratamientos de mi hija. Por favor no compren un teléfono Samsung A12 color negro con funda transparente porque es robado y ahí está la vida de mi hija".