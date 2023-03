Edmundo, el bisabuelo de 82 años que no abandona su amor a la Cabalgata de la Fe

viernes, 24 de marzo de 2023 13:37

Tiene 82 años de edad y toda una vida viviendo con pasión la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Edmundo Salvador Costa, es del Médano en Rawson y este viernes se sumó a la expresión de fe gaucha junto a su familia. No es la primera vez que lo hace, sino que es una tradición que mantiene de la época que era joven y poco a poco se la transmitió a sus hijos, nietos y ahora bisnietos.

En el sulqui que lleva el nombre de La Cabaña, subió a sus cuatro bisnietos para que lo acompañaran en el camino y empezó a vivir la fiesta de esta expresión de fe que moviliza a miles de personas no sólo de San Juan sino de otras partes del país.

"Casi siempre participo, desde que está la cabalgata. Voy a la Difunta para pedirle por la cabañita, por mi hijo que vive en el Médano y con quien salimos a andar", expresó el anciano a Diario La Provincia SJ.

Vestido él y los niños con las pilchas gauchas, el hombre se fue preparado para tomar mate en el camino y disfrutar de una rica comida en todo el trayecto. "Lo hemos estado restaurando al sulqui. Tiene muchos años. Antes veníamos a caballo pero ya es mucha edad la que tengo para llegar a caballo. Acá uno va tomando mate", agregó entre risas.

Edmundo tiene 8 biznieto y 4 son los que ahora lo están acompañando en la 32 edición de la Cabalgata de la Fe. Si bien su objetivo es llegar con todos al paraje, aún no sabe si su cuerpo lo ayudará. "Voy a ver hasta donde llego. No iba a venir pero me invitó un muchacho amigo y voy a ir con los carruajes antiguos", confesó.