Semana Santa: por "rendidores", aseguran que en San Juan se consumirán más mariscos que pescado

martes, 21 de marzo de 2023 10:05

Se viene Semana Santa y una de las tradiciones de los sanjuaninos tiene que ver con lo gastronómico. Con ello, desde Salud Pública destacan la necesidad de prestar atención al estado de los productos que se compran y que no sólo se limitan al pescado sino a los mariscos. Con respecto a esto último, se cree que tendrán más demanda ya que la paella es más suculenta que el filet de merluza, en milanesa o frito.

El responsable de Medicina Sanitaria, Roque Elizondo destacó en radio Colón que "son operativos que siempre realizamos en esta época para las prevención y la promoción de la inocuidad alimentaria, ya que hay masivo consumo de pescado, por tradición. Esto nos trae preocupaciones ya que es fundamental que no exista una pérdida en la cadena de frío. La carne de pescado es muy lábil para contraer distintos tipos de microorganismos y quien lo come sufre problemas gastrointestinales".

Resaltó, como pautas, que si el sanjuanino comprará el pescado "entero" se debe observar que sus ojos no estén hundidos y las escamas no se despeguen fácilmente. Además, que no tenga un olor fuerte y putrefacto. Asimismo, hizo hincapié en el consumo de mariscos. "Los sanjuaninos suelen volcarse a este producto porque la paella es más "rendidora" a la hora de alimentar una familia. Por ello, hay que prestar atención porque, en mal estado, desarrolla otro tipo de bacterias diferentes a las del pescado como la merluza", dijo.

En ello, marcó que "es fundamental que no pierdan la cadena de frío desde que lo compramos. Hay que sacarlo de la heladera justo para el momento de cocinar; nunca antes. Tampoco comprarlos y que pase un largo tiempo antes de colocarlo en el frío nuevamente".

Acerca de la conservación y los tiempos del pescado fresco y del congelado, puntualizó que: "el fresco es maleable y debe consumirse en el día; en no más de 5 a 6 horas. El congelado, si no se consume en el momento, debe seguir con la cadena de frío que ya tiene. Hay que considerar que el frío de las pescaderías es distinto al de las heladeras de las casas. Si sabemos que lo vamos a consumir mañana, hay que descongelarlo un día antes en la misma heladera".

Elizondo explicó que, afortunadamente, en Semana Santa de los últimos años no se han registrado casos de intoxicaciones. "Y esto se debe a la educación en conservación de alimentos que cada vez se consolida más".