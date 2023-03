La odisea de comprar una tarjeta SUBE en San Juan: difícil conseguir y cuesta hasta 1.300 pesos

lunes, 20 de marzo de 2023 07:57

Comprar una tarjeta SUBE en el centro San Juan se ha convertido en un verdadero desafío para muchos sanjuaninos que necesitan viajar en colectivo. Es que los quiosqueros advirtieron que cuesta conseguir para vender y los usuarios deben recorrer varios puntos para poder adquirir una.

Martina, propietaria del quiosco el Deleite en calle Mendoza y Laprida advirtió que el problema de la escases se viene dando hace varios meses y que eso ha elevado el valor de quienes la venden, en función de la demanda. "No tenemos la tarjeta SUBE. Desde hace 3 meses que nos cuesta conseguir. Hemos preguntado a diferentes proveedores y no tienen. Lo que informan es que desde Nación no envía", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

La vendedora explicó que ella le sugiere a la gente que vaya al Centro Cívico o que busquen en otros lugares. "Está bastante difícil. Vienen muchos clientes consultando por la misma o por ahí nos dicen que cuando consiguen está en 1.300 pesos o 1.200 pesos. La última vez estaba en 600 pesos", recordó.

Por su parte, en el maxi-quiosco de calle General Acha entre Ignacio de la Roza y Rivadavia, advirtieron que a ellos les quieren re-vender la tarjeta a 700 pesos y eso implicaría que ellos la vendan en un valor más alto, por eso no aceptan. "No se puede conseguir por ningun lado, por la cantidad de precios que la venden. Nos ofrecieron a 700 pesos para revender pero que nosotros la vendamos a mil pesos es muy caro y no la compra nadie", destacó el vendedor y subrayó: "todo el tiempo hay demanda".

En el mismo sentido se expresó la empleada del quiosco de calle Rivadavia a metros de calle Mendoza. "No vendemos la tarjeta pero viene la gente a pedirla seguido. Les está costando conseguir la tarjeta y eso nos dicen a nosotros", lamentó.

En uno de los puntos donde se puede conseguir es en el punto de venta de diarios y revistas de calle General Acha y Rivadavia. Allí el referente del puesto confirmó que "hay mucha demanda y está en faltante". "Hemos recibido cuatro tarjetas hace unos días y las estamos vendiendo. La gente pregunta el precio y a veces no la lleva pero a falta de encontrarla, la mayoría de la gente igual la compra", destacó el vendedor quien la vende a 1.299 pesos.

¿Cuánto carga el sanjuanino en la SUBE?

En el monto de carga también se ve reflejada la crisis económica. Es que, de acuerdo a los vendedores en los puntos de carga, antes los usuarios apostaban a grandes montos y ahora apuestan a tener lo básico de crédito.

"Algunos cargan poco y otros de mil para arriba. La crisis se ha notado, cargan menos cantidad", señaló la empleada del quiosco de calle Rivadavia y Mendoza. En el mismo sentido se expresó la propietaria del quiosco Deleite: "hay clientes que cargan semanal y cargan mil pesos. Otros cargan de 200 para tener uno o dos días".

Sin embargo el referente del local de calle General Acha a metros de Rivadavia advirtió que "no les conviene cargar poco porque sale muy caro el colectivo. Cargan de mil o 2 mil pesos, pero muy seguido de 500 pesos".