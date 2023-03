Tras 7 meses de restauración, la Plaza 25 de Mayo ya luce a pleno para los sanjuaninos

domingo, 19 de marzo de 2023 21:44

La Plaza 25 de Mayo ya luce a pleno para todos los sanjuaninos tras 7 meses de restauración. En el corazón de San Juan, el espacio verde que es Patrimonio Histórico fue inaugurada este domingo en la tarde.

En la ocasión, la plaza fue restaurada bajo el seguimiento de ACODEPAS e incluyó no sólo el cambio del piso y la puesta a punto de la tradicional fuente sino que también se sumaron plantas autóctonas y aromáticas de color.

"Cuando decidimos encarar este proyecto, lo hicimos con conocimiento de dónde nos estábamos metiendo. Asumíamos un gran desafío, hacer algo que no se hacía hace 70 años. Es una plaza con 152 años de edad y hace más de 70 no tenía una restauración integral como ahora, a la vista de todos. En 7 meses de trabajo logramos restaurarla y ponerla como nueva. Era patrimonio histórico de la provincia pero no se le daba el trato que se debía", expresó el intendente Emilio Baistrocchi.

La plaza contará con una brigada propia que estará 24 horas atenta a todo lo que pase y habrá un control permanente dado por las cuatro cámaras de seguridad que están apostadas custodiando las esquinas.

"Esto es patrimonio histórico, nuestra historia, no se borraron las huellas, hay estatuas que tienen fisuras. Nuestra historia tiene huellas, están acá y son imborrables. Nosotros lo que hacemos es que se vean de la mejor manera", destacó el jefe comunal recordando que todo el trabajo contó con una inversión de 70 millones de pesos.