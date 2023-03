A más de cinco años de su hit, "Chiquito", el autor del "Baile del Albañil" apuesta a sus sueños

domingo, 19 de marzo de 2023 19:00

Desde hace más de una década, Damián "Chiquito" Gómez, es albañil pero en su corazón siempre lleva a la música como su mayor sueño de vida. Tarde o temprano las pasiones afloran y a eso apuesta siempre el joven sanjuanino.

Fue a fines del 2017 cuando con la complicidad de sus compañeros se grabó cantando "El baile del albañil" en medio de la construcción en la que estaban trabajando. En pocas horas se volvió viral y se convirtió en un hit del verano. A cinco años de aquel boom todavía lo atesora ya que le abrió las puertas para, hasta el día de hoy, seguir ligado a la música.

"Pasé momentos inolvidables, no me puedo quejar. Es difícil dedicarse todo el tiempo a ello cuando hay hijos de por medio. Ojo, no es que los culpe, lo mejor que me pasó en la vida son mis hijos. Siempre será mi familia primero", recordó "Chiquito" en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La vida le cambió tanto que de día se seguía dedicando al fratacho y por las noches, junto a la banda que formó, comenzó a recorrer los distintos departamentos y presentándose en los eventos municipales. Incluso tuvo su lugar en la Fiesta Nacional del Sol 2018. "Fue increíblemente emocionante, ahí fue la primera vez que canté para un gran público sanjuanino y no me lo voy a olvidar, la gente bailaba y cantaba".

Más allá de su éxito en el mundo de la música y de su trabajo como albañil, al final del día, lo que más felicidad le da es estar con su familia.

Con la llegada del coronavirus, ambos trabajos disminuyeron, pero Damián asegura que pese a todo, lo pasó bien. "Mi vida durante la pandemia fue tranqui. Creo que todos pasamos momentos duros, en todo sentido. Una situación así nos pone mal a todos e incluso nos atemoriza, pero dentro de todo, estuvimos bien gracias a Dios".

Rearmar su vida después de la pandemia

Para poder seguir manteniendo sus ingresos fijos tuvo que enfocarse nuevamente en su oficio principal, pero siempre con el anhelo de encontrar otra vocación. "Sigo con la construcción, no puedo dejar de hacerlo y ahora más con los tiempos malos. Tengo en mente ideas que me gustaría emprender para poder mejorar económicamente, en otro tipo de labor. Siempre estoy pensando en poder estar mejor, como todos, supongo. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible por la familia", agregó.

Esto ha hecho que poco a poco se aleje de la música, aunque siempre tiene su guitarra a mano. "Estoy muy dispuesto a volver a los escenarios. Nunca voy a dejar de cantar ya que siempre hay un motivo para hacerlo, uno nunca deja de hacerlo cuando le gusta", aclaró el joven quien continúa tocando en eventos privados.

El tiempo pasó pero los sanjuaninos no olvidan su historia. Folclore, cumbia, rock, reggae y cualquier ritmo que brinde alegría, siguen siendo su especialidad. Para contratarlo para tu evento, te podés comunicar al 2646782016.