La "casita de Tronquito" se muda: el refugio de animales se rearma con apoyo de los sanjuaninos

domingo, 19 de marzo de 2023 12:09

Aún con la alegría de haber ganado "Forjar Caminos" en la Fiesta Nacional del Sol, gracias al reconocimiento del público que la votó, Cecilia Montaño y su esposo Miguel Sisterna encaran un nuevo desafío titánico. Mudar el refugio "La Casita de Tronquito" de la finca que alquilaban en Chimbas a otra que está ubicada en Pocito. Es que se les vence en mayo el contrato de alquiler del lugar en el que se constituyeron como refugio para perros y gatos abandonados y consiguieron un nuevo lugar que necesita de una puesta a punto. Para ello, necesitan del apoyo de los sanjuaninos, habida cuenta que todavía no cobran el premio de la FNS y que está destinado a otro fin, relacionado con su trabajo proteccionista.

Actualmente arreglan un cañizo que es parte del techo de una construcción en la nueva finca.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Cecilia Montaño destacó que "estamos trabajando a full. Mi esposo está trabajando intensamente en la otra finca ya que yo estoy a cargo de cuidar a "mis loquillos" (como les dice cariñosamente a los perros y los gatos). En el nuevo lugar tenemos dos construcciones que están hermosas en su estructura pero han pasado mucho tiempo deshabitadas y fueron blanco de la inseguridad. Han robado los pisos, instalaciones eléctricas y de agua, tanques y la pilastra de la luz, por ejemplo. Ésta última ya la compramos y vamos a colocarla. También está abierta, es decir tenemos que colocar el cierre perimetral".

Para ese último trabajo, están aprovechando los materiales que tienen en el refugio actual y desarmaron algunas estructuras que habían instalado. "Hemos reorganizado los espacios para los perros porque son grandes y amplios. Así vamos sacando pallets y palos para aprovechar en la nueva finca que, además, es la mitad de grande de la que ocupamos ahora", explicó.

Ello llevó a que el Refugio no esté recepcionando más animales por el momento, ya que tienen 90 entre perros y gatos. "Hasta que no ubicamos los que tenemos, no nos podemos comprometer con nuevos casos. Estamos trabajando a full para llegar a tiempo con todo para trasladarnos. El trabajo de 2 años tenemos que realizarlo en 2 meses. Trabajamos a pulmón pero lo vamos a lograr", confió.

Por estos días están trabajando en un cañizo y desmalezando, un arduo trabajo que encara Miguel con dos personas que lo ayudan, y tienen que rellenar el terreno del fondo. "Está hundido y desnivelado. Cuando llovió se formó una laguna así que hay que emparejar sino corren riesgo los perros, ante una inundación. Ojalá que no aparezcan más problemas o situaciones que arreglar pero si es así, les haremos frente. Nos vamos a un lugar mucho más tranquilo; sin situaciones que molesten o alteren a los perros. Nos va a permitir trabajar más tranquilos", agregó.

Una de las vistas de la finca a la que se trasladará el Refugio. Estará en Pocito, cerca del límite con Mendoza.

Entre los materiales que necesitan comprar están: 10 surtidores, pintura (cantidad y color que sea para la casa de los gatos), ladrillos, cemento, membrana para techos, rejas para ventanas y para 2 puertas ( para casa de los gatos), 2 bines para el agua y alambre concertina para colocar en el cierre perimetral. También deben trabajar con el pozo de agua que provee del servicio al lugar.

Para colaborar, se puede enviar dinero a voluntad:

Mercado Pago: 2645472761

Alias Banco Francés: REFUGIOCASITADETRONQ

El premio de Forjar Caminos

Cecilia destaca que aún no cobra el millón de pesos que ganó al ser elegida por el público en el programa de la Fiesta Nacional del Sol y que los fondos estuvieron destinados desde un principio a otros fines.

En la previa de la FNS, contó a este diario que "nos compramos una camioneta para poder trabajar pero nos está costando ponerla a punto. La necesitamos para buscar donaciones y llevar a los animales a la veterinaria. Hoy por hoy nos manejamos con remises de mascotas y a veces, ante una emergencia, no llegamos con la urgencia necesaria. Además, el dinero que recibimos en donaciones tiene una prioridad de inversión que es el alimento para los animales. También hay que cubrir vacunas y gastos veterinarios. Estamos muy agradecidos con quienes nos ayudan", explicó.

Además de la movilidad, Cecilia y su familia proyectan consolidar su proyecto de microemprendimiento textil. Ellos confeccionan ponchitos para mascotas y almohadones para cuchas. "Miguel va a feria americana y en ferias privadas de emprendedores donde vendemos nuestra producción. Es un ingreso que tenemos y necesitamos una máquina industrial para ampliar la confección y dar mejores terminaciones porque a los almohadones o el colchoncito los cerramos cosiendo a mano. Se viene la temporada de colchones y ponchitos y queremos aprovechar", detalló.