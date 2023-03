Fuerte tendencia en San Juan a usar extensiones de pestañas: aumentó 100 por ciento la demanda

domingo, 19 de marzo de 2023 23:10

La pandemia dejó en Argentina y el mundo muchos cambios. Algunos estuvieron vinculados a los usos y costumbres y otros a las medidas de higiene, entre otros tantos. Pero sin dudas muchos de esos cambios también fueron de la mano de la moda. El uso de las extensiones de pestañas es una de esas modas que empezó despacio pero tuvo un fuerte boom, especialmente en el último tiempo.

"Es el boom. Antes de Gran Hermano ya estaban todos con el tema pestaña. Empezó en la época de la pandemia, donde no te podías arreglar tanto y lo único que te quedaba por resaltar era la mirada. Todos venían por pestañas y cejas", comenzó explicando Celina Neman de la estética Celina Neman Beatuy Lounge, a Diario La Provincia SJ.

En el mismo sentido coincidió Rocío, dueña de Glow Hair - Makeup, quien si bien destacó que es una tendencia que "viene hace años", "el boom fue en el momento de la pandemia cuando se tomó la importancia a la mirada porque realmente era lo único que se podía ver". "Por eso las mujeres lo tenían como lo único para arreglar porque lo otro lo teníamos cubierto. Cómo se podía cambiar incluso hasta el estado de ánimo porque era una época complicada. Sobre todo era hacernos sentir mucho mejor", agregó.

Por su parte, Yamila Gavosto, dueña de Bio Estética & Spa, aseguró: "en San Juan empezamos hace cuatro años con ese servicio y llevó tiempo que la gente lo conozca y pruebe. Se instaló hace dos años bien con el tema de la pandemia. Lo que pasó es que al usar el barbijo, quedaba expuesta la mirada y se empezó a focalizar más. Eso llevó a que cada vez crezca más".

Las técnicas

La extensión de pestañas, es una tendencia que parece que ha llegado para quedarse. No hay una sola técnica sino que varían de acuerdo a la cantidad, la longitud y la curvatura del material a colocar, de modo que se pueda obtener el resultado deseado. Si bien todo depende de la forma de la cara y de los ojos, el cliente siempre es quien al final decide. En este escenario, una de las técnicas más usada es la clásica, pelo por pelo, es decir una pestaña propia por una postiza.

"Si bien la gente elige la más clásica, también ha empezado el tema del volumen, es decir querer más pestañas. Por ahí se vuelve como una adicción. Te acostumbrás tanto a verte con pestañas que cuando pasan 20 días y se empiezan a caer, quieren un service o retocarse. Por ahí, empiezan con algo tranqui para ver cómo les queda y luego piden más pestañas", explicó Celina Neman.

Por su parte, la referente de Glow agregó: "Para las celebraciones las mujeres quieren estar más arregladas y de a poco se va instaurando las pestañas. Hay quienes quieren lo más natural y explicando el proceso, uno puede llegar a que la otra persona se lo pueda hacer".

"Lo que apuntamos es algo natural, que se puede llevar todos los días y que no se nota. Es un efecto rimel con pestaña pelo a pelo o un volumen elegante. Apuntamos a un público de 35 o 50 años, que es el público al que apuntamos pero el consumo es desde los 18 a los 60 años", diferenció Yamila Gavosto.

El público que elige esta moda es precisamente muy amplio y lo elige desde las chicas de 18 años hasta las de 50 o 60 años. "Las mamás cuando empezaron el colegio, todas querían las pestañas. Antes de irse de vacaciones, todas querían hacerse las pestañas. Lo bueno es que dura mucho y es resistente al agua. Se meten a la pileta y dura", destacó Celina.

Hasta 21 días dura bien el servicio en la mayoría de los casos pero depende de los cuidados que tenga la persona que las use y que implica principalmente no refregarse los ojos ni usar productos encima. Además deben mantenerlas cepilladas para que no se enreden. De igual manera su cambio depende del crecimiento de las pestañas naturales.

No a la onda "Pestañela" de Gran Hermano

Un punto en el que todas las estilistas consultadas coincidieron es que las clientas no quieren pestañas que se parezcan a las que usa Daniela Celis, la participante de Gran Hermana que se hizo conocida como Pestañela, por su volumen de pestañas.

"La nombran mucho a la chica de Gran Hermano pero personalmente mis clientas la han puesto de referencia a ella como que no les gusta. Ella tiene un tipo de técnicas que se llama Volumen Ruso que para muchas chicas que están comenzando resulta abrumador porque es mucha cantidad y pierde lo natural", explicó Rocío de Glow.

En el mismo sentido se expresó Yamila Gavosto, de Bio Estética & Spa: "Esto viene hace un montón. Creo que puede haber perjudicado un poco porque la tendencia de Gran Hermano es un poco más grotesca y creo que las pestañas son algo más sutil. Es más lo puede llevar cualquiera y no sólo una chica de 20 años súper exagerado".

Por su parte, Celina Neman Beatuy Lounge destacó: "escuché los comentarios de las pestañas de esa participante pero mis clientas me dicen 'no quiero tanto como la de Gran Hermano'. Ella tiene mucho volumen y me dicen que no se le nota el ojo. Tiene muchísima pestaña- pero también hay quienes me dicen quiere como gran hermano

Los precios para hacer las pestañas van, de 2 mi a 4 mil pesos, dependiendo del tipo de pestañas, las corbaturas, el volumen y cantidad. La técnica más común es pelo por pelo pero mientras más material se use más caro es el servicio porque se requiere los mejores productos y más cantidad.