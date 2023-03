Sanjuaninos trabajan con Inteligencia Artificial en una investigación entre 13 países

sábado, 18 de marzo de 2023 09:57

La Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más afincada en todo tipo de interacciones actuales, ya que en muchos casos se utiliza para mejorar o agilizar procesos. Es por ello que, investigadores de todo el mundo, trabajan en nuevas aplicaciones. Un ejemplo de ello es el proyecto de la red Internacional llamada HCI-COLLAB (coordinada por el Dr. Cesar Collazos de la Universidad del Cauca Colombia) y auspiciada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado.

Participan 31 universidades de 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal, Venezuela. San Juan forma parte de este grupo, con un grupo de investigadores liderados por la Dra. en Tecnologías de la Información, Silvana Aciar.

"Mi investigación en esta red consiste en el procesamiento de la interacción de las personas al hacer uso de los productos, servicios y sistemas para adquirir automáticamente información sobre la Experiencia del Usuario. Creo modelos automáticos basados en Machine Learning y Procesamiento Natural del Lenguaje para extraer la Experiencia sin recurrir a las formas tradicionales como la encuestas y cuestionarios, que son tan intrusivos y muchas veces a nosotros como usuarios no nos gusta responder", detalló Aciar en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Coordinadores de investigadores de los países participantes se reunieron en el marco del proyecto.

Para ello, tienen que investigar cuáles son los pasos virtuales que hacen las personas cuando entran a determinada web. "Con estos modelos analizo lo que escriben en comentarios, el comportamiento que tienen al interactuar con un sistema, etcétera, en forma transparente. Siempre siguiendo pautas de privacidad y ética de las personas", agregó la docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ.

Para qué sirve la Experiencia de Usuario (UX)

El objetivo final es que los usuarios de cada plataforma vean mejorada su interacción. "Obtener la Experiencia del Usuario es necesario para ofrecer productos personalizados acordes a las necesidades y preferencias de cada usuario. Ya no es suficiente con proveer productos y servicios que cumplan su objetivo de creación (usables) han de ser placenteros, intuitivos y adaptables a cada usuario. La IA provee los mecanismos para analizar a cada individuo en todos sus aspectos de forma transparentes".

Aunque parezca imposible, analizan cómo adaptar los sitios según las diferentes necesidades y gustos. "Los modelos de IA van evolucionando continuamente y con ellos se puede realizar el análisis de variables de diferentes tipos y provee una capacidad de cómputo que no es posible realizar manualmente. Tradicionalmente, se necesitaba realizar encuestas a los usuarios para poder saber sus gustos y preferencias, ahora con la IA se pueden obtener de forma automática y transparente al usuario y en forma más rápida que la tradicional. Es posible conocer la totalidad de nuestros gustos y preferencias de las interacciones que realizamos con diferentes tecnologías (dispositivos móviles, smart tv, consolas de video juegos, ropa y accesorios inteligentes, etc.) sin que no demos cuenta y en segundos se conocen nuestros hábitos, gustos y preferencias".

La investigación se podrá aplicar en distintas plataformas para mejorar la experiencia de usuario.

En cuanto a la investigación internacional, están en una fase de experimentación. "Hasta ahora hemos hecho pruebas en aplicaciones prototipo en turismo, hoteles, educación y entretenimiento. En estos momentos estamos tratando con la Universidad Aix de Marsella (Francia) de realizar una aplicación de turismo de Marsella para obtener la experiencia de turistas sobre servicios turísticos de Marsella", sentenció Aciar.