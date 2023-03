Docente de música sorprende con la melódica en el microcentro

sábado, 18 de marzo de 2023 14:39

Tiene 29 años de edad y un cúmulo de sueños. Es un trotamundo y ahora regresó a San Juan donde cautiva con su música. Federico Julián Femenías es sanjuanino y docente de música. Junto a la melódica sorprende en pleno microcentro de manera callejera.

"Desde hace mucho tiempo vengo, toco acá o en otros puntos donde pasa mucha gente. Volví en marzo pero como artista callejero estoy desde el 2017. Cuando viajo me llevo la melódica siempre", relató el joven a Diario La Provincia SJ.

En marzo llegó a San Juan después de visitar otras provincias con su música. Ahora su objetivo es conseguir alguna escuela para dar clases y seguir formando nuevas generaciones. "En las aulas enseño dependiendo de los recursos que tengan los chicos. Hay muchas escuelas que no tienen muchos recursos y los puedo acompañar con la melódica y el canto. Enseño canto y percusión corporal que es algo que se puede trabajar sencillamente", agregó.

Federico toca el piano desde los 4 años pero de forma intermitente. A los 9 años fue a la Escuela de Música y a los 20 años comenzó la carrera de Educación Musical. Dio clases en varias escuelas y, por el momento, está desempleado porque estuvo moviéndose en otras provincias pero sin una rutina.

"Hay mucha gente que en restaurantes no te presta atención pero por ahí sí. El sanjuanino no es de arengar, aplaudir mucho y cantar como ocurre en otras provincias pero siempre me dan palabras de aliento", consideró subrayando: "para muchas personas este instrumento es muy nuevo. La ventaja es que se puede hacer muchas cosas, es portátil y económico".

La melódica es un aerófano, produce el sonido por el aire.