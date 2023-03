Es sanjuanino, ganó una beca en Alemania y entró a trabajar a una empresa que es un "imperio de belleza"

martes, 14 de marzo de 2023 15:22

Matías Ensink, como la mayoría de los jóvenes, le encanta viajar y es su mayor anhelo. Pero él encontró una forma para hacerlo sin socavar sus ingresos y al mismo tiempo poder divertirse y aprender. Incluso, gracias a su estrategia, ahora consiguió trabajo en uno de los más grandes imperios de belleza del mundo.

Su secreto es que más allá de sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de San Juan, en los últimos años ganó tres becas para perfeccionarse en otros países, dos en Alemania (en donde está actualmente) y una en Viena (Austria), aunque ya había tenido una experiencia previa en el secundario.

En los viajes de intercambio aprovecha para hacer turismo por distintas ciudades europeas.

Pese a que ahora le apasiona, la ingeniería no fue una opción obvia para él mientras estaba en el colegio. "Arranqué en el 2017 la carrera y en su momento no tenía muy claro qué estudiar. Me iba bien en matemática y me gustaba mucho la física. Además, soy muy curioso y me gusta saber de todo un poco. La Ingeniería Industrial es muy amplia, y si nada te gusta del todo, aprender un poco de cada cosa es una gran opción. También, sabía que a la hora de buscar trabajo iba a tener un montón de oportunidades", contó Ensink en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Viajes de intercambio

La idea de viajar estuvo siempre y una vez que consiguió su primera beca, ya no abandonó su sueño de conseguir otras. “La decisión de hacer el intercambio viene desde hace mucho tiempo. Soy egresado del Colegio Central Universitario y estudié alemán durante tres años y la primera vez que viajé a Alemania fue con una beca de la escuela en el 2017. Esa fue la experiencia que más me impactó y me di cuenta de que quería pasarme mi carrera universitaria aprovechando todas estas oportunidades de viajar y estudiar”, detalló el futuro ingeniero.

Además del alemán, también maneja bien el inglés, pero para poder irse de intercambio a Inglaterra sus padres debían desembolsar un monto que no tenían, por eso apuntaba a becas más completas.

Dueño de un carisma muy particular, a Matías le resulta sencillo entablar conversación con cualquier persona y hacerse amigos de alrededor del mundo.

“Es una gran combinación la de poder viajar, divertirme, conocer gente, pasarla bien y también aprender a estudiar en otro entorno. Por eso me esforcé todo lo posible por seguir aprendiendo el idioma, ya que el gobierno alemán es conocido por dar muchas becas. En el 2018 (aunque se concretó en el 2019) me otorgaron la primera que era para hacer un curso de alemán de un mes y medio en Berlín, pero ya tenías que tener una base de nivel B1. Fue todavía mejor que la anterior. Conocí muchísimos argentinos y a gente de otros países. Fue una experiencia muy enriquecedora”.

No hay una sin dos, ni dos sin tres

Pero su amor por Alemania no le impidió conocer otros países de la misma forma. "Hice un semestre de intercambio en Austria, entre septiembre del 2021 y enero del 2022 y también fue una experiencia muy muy buena", agregó.

Lo particular fue cómo se enteró de que existía y fue gracias a su capacidad de extrovertido. Según contó el estudiante, estaba de campamento con unos amigos en la Patagonia cuando conoció a un grupo de chicos con los que estuvieron hablando de estos viajes. Días después se volvieron a encontrar en Villa La Angostura y uno de ellos había estado charlando con otros a su vez que le contaron de la beca para Austria e incluso se lo había anotado para no olvidarse de comentárselo.

"Cuando llegué a San Juan me metí a googlear y me di cuenta de que existía esa beca, que podía aplicar y que cumplía todos los requisitos. En febrero del 2021 apliqué, me la gané y me fui en septiembre del 2021", recordó Matías.

En este momento está nuevamente en Alemania, con un intercambio muy interesante ya que la experiencia se divide en tres partes. “La primera consistía en un perfeccionamiento del idioma. Terminé un semestre en la Universidad de Dresde y ahora empecé una práctica profesional en L'Oréal”.

Adaptación a otras culturas

No todo es color de rosas cuando uno decide ingresar en una cultura ajena. "De mis tres experiencias largas de intercambio, la más difícil fue la de ahora porque cuando llegué se me había roto la valija, no tenía internet y estaba viviendo en una residencia que quedaba muy lejos. Además, fue la primera vez que me tocó instalarme solo y Alemania tiene muchos temas burocráticos que si no te explican bien cómo resolverlos se vuelve muy difícil".

Por supuesto, siempre ha encontrado quién le dé una mano, sobre todo argentinos y latinos en general que llegaron antes que él. "Es muy importante tener un grupo de gente que te rodee, que te apoye. En septiembre tengo la obligación de regresar a San Juan porque me queda un año y medio de carrera, pero no sé si después si vuelva solo más adelante. Hacerte amigo de alemanes es muy difícil. La mayoría de los que son buena onda hablan español o han hecho algún intercambio, sino ponen cierta distancia. Si estás en un lugar en el que no hay latinos o argentinos es muy difícil". Lo enriquecedor de los viajes de intercambio, más allá de conocer la cultura del país al que se asiste, es que también se conoce sobre los lugares de origen de los otros intercambistas.

La posibilidad de instalarse en otro país luego de que termine sus estudios universitarios está latente. "No me duele pensar en una vida fuera de la Argentina, más que nada por la calidad de vida que acá es muy buena. Hay muchos lujos que te podés dar, pero más allá de lo económico, también está el tema de la seguridad social. Una de las cosas que más me pesan es el clima, el frío es molesto pero lo más extraño es que no sale el sol. No sé si estoy dispuesto a vivir toda mi vida en un lugar en donde no haya", sentenció el joven.