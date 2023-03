Rige alerta amarilla por tormentas para San Juan y otras tres provincias

lunes, 13 de marzo de 2023 09:14

Las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta rige para el oeste y norte de San Luis, noreste de Mendoza, este de San Juan y sur de La Rioja, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el SMN.

Según el reporte del organismo, la precipitación acumulada será entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.