Comienzo del otoño: en San Juan podría no haber un cambio marcado en la temperatura

domingo, 12 de marzo de 2023 17:00

San Juan como el resto del país, atraviesa una de las olas de calor más extensas registradas, que mantiene a las provincias bajo alertas por altas temperaturas y en algunos casos tormentas.

A menos de 10 días de finalizar el verano y comenzar el otoño, sobre el territorio se mantienen las cuñas que al menos en San Juan, encontraría a la nueva estación con "resabios" de calor.

"Se han establecido las cuñas que son inerciales de tal forma que el otoño meteorológico que va a ser entre el 21 y 22, no sé si nos encuentre todavía con resabios de este verano. No se prevé un cambio abrupto, como paso con ese episodio semanas atrás, no se prevé la llegada de un frente de ese tipo", contó el meteorólogo Germán Poblete a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "Cuando lleguen frentes de ese tipo con mayor continuidad ahí es cuando vamos a empezar a sentir el cambio hacia el otoño".

En las últimas horas, la Ciudad de Buenos Aires superó los 40 grados de sensación térmica y continúa bajo alerta roja por altas temperaturas, en tanto que en Cuyo, San Juan y Mendoza, se esperan tormentas intensas.

"Las cuñas están dominando el panorama del Pacífico y del NEA y NOA argentino, hasta que no dejen de operar, la cosa va a seguir como la estamos viviendo", destacó Poblete.