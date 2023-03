Tras el intenso temporal, bajó creciente en distintos puntos de la provincia

sábado, 11 de marzo de 2023 22:38

Este sábado, pasadas las 21.30 un fuerte temporal azotó a la provincia. Las zonas más afectas fueron Carpintería, Pedernal, Los Berros. El viento sur y la fuerte tormenta sorprendió a todos los sanjuaninos. Desde Vialidad Nacional piden transitar con máxima precaución en las distintas rutas de la provincia.

Los efectivos de la Sub Comisaría Castro de Carpintería afirmaron que no registraron caída de granizo en la zona. "Registramos creciente en inmediaciones del lugar", remarcaron. Y destacaron que fue importante la lluvia y el viento que registraron en horas de la noche. Además, informaron que no tuvieron que asistir a familias, pero estaban trabajando para conocer en detalle el panorama que dejó el temporal.

Por otro lado, desde la Comisaría Nº8 informaron que no registraron caída de granizo en la parte jurisdiccional que los concierne. Y remarcaron que registraron un fuerte viento, pero no tuvieron consecuencias mayores.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los sanjuaninos que transiten con suma precaución por las rutas y brindaron detalles de cada una de ellas.

También, resaltaron que en la zona de Divisadero está cortada y muchos camioneros decidieron resguardarse, para retomar las actividades este domingo. "Bajó mucha agua, aparentemente llovió mucho en la zona de Pedernal", destacaron desde Vialidad.

Estado de las rutas:

Ruta 153 (Los Berros): registraron tormenta eléctrica, granizo y lluvia

Ruta 153 (Pedernal): registraron lluvia, granizo, tormenta eléctrica

Además, informaron que los conductores deben tomar todas las medidas de precaución en inmediaciones de Ruta 40 sur. En la zona de Carpintería hay vecinos sin energía eléctrica.