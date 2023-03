Sus padres murieron jóvenes, perdió contacto con su familia en San Juan y necesita ayuda para encontrarlos

viernes, 10 de marzo de 2023 14:40

Estamos en una época en la que todos parecen estar conectados con todos con tan solo hacer un click. Sin embargo, todavía hay familias que por distintas razones se encuentran separadas y buscándose. Ese es el caso de Elizabeth Echegaray, quien inició una campaña para encontrar a parte de su familia que vivía en San Juan.

Se trata de sus primos por parte de su madre, con quienes solía compartir gratos momentos en sus vacaciones, pero dejó de verlos en 1964. Desde entonces no supo nada más de ellos ya que su mamá falleció y ella era su único contacto.

Así lucía aproximadamente Elizabeth la última vez que visitó San Juan y jugó con sus primos.

"El problema es que no tengo muchos datos. Mis padres fallecieron en 1968. Antes de esa fecha siempre viajábamos a San Juan, desde entonces nunca más fui", contó Elizabeth en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Busca a sus primos y sobrinos

La mujer vive actualmente en Capilla del Monte, en Córdoba, pero es oriunda de de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires y desde allí partían cuando venían a San Juan a visitar a sus parientes. "Jugábamos muchos chicos en el patio de la casa que recuerdo, es por eso que estoy segura de que tengo que tener primos de más o menos mi edad y ellos hijos a su vez", agregó.

Tiene dos datos importantes, el nombre de su madre que era Rosalba Saturnina Ortiz y el de su tío (hermano de su mamá), que se llamaba Ramón Reyes Ortiz. "Lamento no tener más información o más recuerdos para aportar, pero tengo muchas ganas de volver a tener contacto con ellos. Es un tema pendiente en mi vida".

Este hombre es Ramón Reyes Ortiz y era el hermano de su madre, tío de Elizabeth.

El dolor por la pérdida de su mujer hizo que su papá no quisiera volver a hablar de ella en el tiempo que le sobrevivió. "Mi papá, cuando murió mi mamá, no habló más de ellos y nunca supe de mi familia materna. Todos los datos que me puedan aportar suman", sentenció la mujer.

Si conocen a alguien de apellido Reyes Ortiz, se pueden comunicar con Elizabeth a través de su cuenta de Facebook desde este link.